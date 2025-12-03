logo

03/12/2025

Віддалена робота шкодить молодим співробітникам та якості їхнього коду

Дмитро Сімагін

Журналіст

Молоді спеціалісти, які працюють віддалено, гірше оволодівають новими навичками та мають менше можливостей для кар’єрного просування. Крім того, робота з дому підвищує рівень безробіття серед молодих працівників. Це стверджується в дослідженні, яке провела команда економістів Федерального резервного банку Нью-Йорка, Університету Вірджинії та Гарвардського університету, пише The New York Times.

Опитування респондентів віком до 30 років, які тривалий час працюють віддалено, показало, що таким фахівцям важче отримати допомогу колег, ніж працюючи в офісі. Їм не вистачає соціального спілкування. Віддалені працівники рідше просять про допомогу чи ставлять запитання колегам, оскільки їм важко визначити, чим ця людина зараз зайнята і чи є у неї вільний час на розмову.

В одному з випадків, який наводиться в статті, програмісти у великій компанії електронної комерції отримували приблизно на 20% більше відгуків щодо свого коду, коли сиділи фізично близько до колег, і що ці відгуки були набагато корисніші, ніж при взаємодії через електронні засоби.

У дослідженні також стверджується, що розробники ставлять більше додаткових запитань, коли сидять неподалік від своїх колег.

Автори опитування наводять приклади, коли респонденти відповідали, що їм більш комфортно спілкуватися в команді, навіть через месенджери, після того, як вони попрацювали разом особисто.

«Все змінилося від «Ви страшні люди, з якими я боюся листуватись через Teams», — сказала одна респондентка, — до «Це Райан, йому подобається хеві-метал та Magic the Gathering. Він менеджер з обслуговування нашого найбільшого клієнта. Я можу поставити йому запитання».

Економісти визнають, що робота з дому може підвищити продуктивність, але стверджують, що ці переваги зосереджені переважно серед досвідчених працівників. Вони також виявили, що при віддаленій роботі може постраждати якість, особливо коли це стосується молодших працівників. Наприклад, коли справа доходила до якості їхнього коду, джуніор-програмістам у віддаленій команді зазвичай потрібні роки, щоб наздогнати програмістів того ж віку, які сиділи поруч з досвідченими фахівцями в одному офісі.

Доктор Емма Гаррінгтон, одна з авторів статті, зазначила, що дефіцит наставництва та навчання, схоже, зменшує ймовірність того, що молоді працівники з віддалених команд знайдуть кращу роботу в іншій компанії. 

«Одна справа — навчитися бути ефективним інженером-програмістом. Але чи навчитеся ви бути ефективним менеджером, якщо спілкуєтесь лише віддалено?», — заявила доктор Гаррінгтон.

