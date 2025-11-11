Wikipedia закликає розробників припинити безкоштовно збирати її дані — для цього є платний API

Фонд Wikimedia Foundation, який керує онлайн-енциклопедією Wikipedia, закликав розробників штучного інтелекту припинити несанкціоноване сканування сайту. Замість цього фонд пропонує використовувати його комерційний API — платформу Wikimedia Enterprise. Це знизить навантаження на сервери та забезпечить фінансову підтримку некомерційної місії Вікіпедії, повідомляє блог проекту.

Особливу увагу в заяві приділено зростанню трафіку від ботів, які маскуються під реальних користувачів. Після оновлення систем виявлення автоматизованих запитів фонд виявив аномальний сплеск активності у травні та червні цього року. Аналіз показав, що значна частина цього трафіку походить від роботів, пов’язаних з розробкою генеративного штучного інтелекту, які навмисно намагаються обходити механізми захисту. У той же час кількість переглядів сторінок Wikipedia реальними користувачами скоротилася на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Фонд підкреслює, що використання контенту Wikipedia в навчальних наборах даних для штучного інтелекту не заборонено, однак подібна практика повинна супроводжуватися обов’язковою вказівкою джерела. На думку організації, прозорість походження інформації є критично важливою для довіри користувачів до цифрових платформ:

«Якщо відвідувачі перестануть заходити на Wikipedia напряму, це може призвести до зниження числа нових волонтерів, що в довгостроковій перспективі поставить під загрозу саме існування енциклопедії».

Раніше цього року Wikimedia Foundation представив власну стратегію застосування штучного інтелекту, яка орієнтована виключно на підтримку редакторської спільноти. Зокрема, ШІ-інструменти планується використовувати для автоматизації рутинних завдань, наприклад, перекладу статей на інші мови та покращення якості оформлення. При цьому наголошується, що технології не призначені для заміни людського внеску, а мають виступати допоміжним ресурсом.