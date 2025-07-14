Застаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBE
Розроблена в 1970-х роках мова системного програмування Ada вперше за багато років переживає сплеск популярності. У липневому рейтингу TIOBE вона зайняла 9 місце, хоча в червні займала лише 24-ту позицію. Укладач рейтингу Пол Янсен пов’язує це з тим, що Ada, як мова надзвичайно сильної типізації, критично важлива для безпеки.
Щодо вершини індексу TIOBE, то перші 7 мов програмування залишаються незмінними протягом останніх кількох років. Як і раніше, першу сходинку займає Python з часткою використання серед програмістів 26,98%. За останній рік популярність Python зросла на 10,85%.
Далі, з мінімальними річними коливаннями, йдуть: C++, C, Java, C#, JavaScript, Go. Що стосується позицій з 8 по 12, то вони змінюються щомісяця. Янсен описує цю ситуацію як безперервну битву між «золотими старими мовами»: Visual Basic, SQL, Fortran, Ada, Perl та Delphi.
Рейтинг мов програмування TIOBE укладається на основі оцінки кількості кваліфікованих розробників у всьому світі, курсів та сторонніх постачальників, що стосуються певної мови. Для формування рейтингів також використовується кількість цитат і згадок на популярних інтернет-ресурси та сервісах, таких як Google, Wikipedia, Bing, Amazon та понад 20 інших.
Нагадаємо, що в травні 2025 року популярність Python досягла найвищого рівня — 25,35%. Тільки Java у 2001 році мала вищий індекс популярності, однак відрив Python від конкуруючих мов є найбільшим за всю історію індексу.
«Єдина причина, чому інші мови досі мають сенс існування, — це низька продуктивність Python та той факт, що він інтерпретується, і тому схильний до неочікуваних помилок під час виконання. Це означає, що критично важливі для безпеки та/або системи реального часу все ще повинні покладатися на інші мови, але в більшості інших областей Python повільно, але впевнено прокладає собі шлях на вершину», — написав керівник TIOBE Пол Янсен.
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