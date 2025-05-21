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Новини 21/05/2025

1С має потрапити до реєстру забороненого ПЗ в Україні. Ним досі користується 75% компаній

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Асоціація IT Ukraine допомагатиме Держспецзв’язку формувати критерії, за якими відбиратимуть програмне забезпечення, яке потрапить під заборону. Про це повідомили DOU.

«Асоціація співпрацюватиме з Держспецзв’язку і буде допомагати формувати перелік і критерії для забороненого програмного забезпечення й мережевого обладнання», — йдеться в повідомленні IT Ukraine.

Як повідомили в Асоціації, зараз Держспецзв’язку розробляє проєкт постанови Кабміну, який визначатиме порядок формування та ведення реєстру забороненого ПЗ. Проте орієнтовних строків запуску ще не оголосили.

Перелік критеріїв також ще не сформований, однак Асоціація переконана, що російська система 1С, яка залишається однією з найпоширеніших серед українського бізнесу, точно буде включена до списку заборонених. За оцінками IT Ukraine, близько 75% компаній досі користуються цим ПЗ.

Новий закон напряму не передбачає штрафів чи санкцій для компаній, які далі використовуватимуть заборонене ПЗ. Проте відповідальність усе ж можлива, згідно з нормами Кримінального кодексу.

«Статті 361–363 ККУ передбачають санкції за несанкціоноване втручання, зловживання доступом до ІТ-систем або порушення правил захисту інформації. Зокрема, відповідальність може сягати до 15 років позбавлення волі у випадках, пов’язаних із тяжкими наслідками або втручанням під час воєнного стану», — коментують в Асоціації.

В організації додали, що використання програмного забезпечення, яке буде включено до реєстру, стане точно забороненим у державних ІТ-системах та об’єктах критичної інфраструктури. Контроль за дотриманням таких вимог здійснюватимуть відповідні державні органи, зокрема Держспецзв’язку.

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