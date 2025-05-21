1С має потрапити до реєстру забороненого ПЗ в Україні. Ним досі користується 75% компаній

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Асоціація IT Ukraine допомагатиме Держспецзв’язку формувати критерії, за якими відбиратимуть програмне забезпечення, яке потрапить під заборону. Про це повідомили DOU.

«Асоціація співпрацюватиме з Держспецзв’язку і буде допомагати формувати перелік і критерії для забороненого програмного забезпечення й мережевого обладнання», — йдеться в повідомленні IT Ukraine.

Як повідомили в Асоціації, зараз Держспецзв’язку розробляє проєкт постанови Кабміну, який визначатиме порядок формування та ведення реєстру забороненого ПЗ. Проте орієнтовних строків запуску ще не оголосили.

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Перелік критеріїв також ще не сформований, однак Асоціація переконана, що російська система 1С, яка залишається однією з найпоширеніших серед українського бізнесу, точно буде включена до списку заборонених. За оцінками IT Ukraine, близько 75% компаній досі користуються цим ПЗ.

Новий закон напряму не передбачає штрафів чи санкцій для компаній, які далі використовуватимуть заборонене ПЗ. Проте відповідальність усе ж можлива, згідно з нормами Кримінального кодексу.

«Статті 361–363 ККУ передбачають санкції за несанкціоноване втручання, зловживання доступом до ІТ-систем або порушення правил захисту інформації. Зокрема, відповідальність може сягати до 15 років позбавлення волі у випадках, пов’язаних із тяжкими наслідками або втручанням під час воєнного стану», — коментують в Асоціації.

В організації додали, що використання програмного забезпечення, яке буде включено до реєстру, стане точно забороненим у державних ІТ-системах та об’єктах критичної інфраструктури. Контроль за дотриманням таких вимог здійснюватимуть відповідні державні органи, зокрема Держспецзв’язку.

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