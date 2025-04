NestJS — від абстракцій до інструмента

Кілька місяців тому я скептично ставився до NestJS. Фреймворк здавалося простою обгорткою над Express або Fastify, з безліччю абстракцій, які більше ускладнюють життя, ніж спрощують. Але з часом моя думка змінилася. І ось мій шлях.

Після глибшої роботи з NestJS я відкрив для себе реально потужну реалізацію мікросервісної архітектури.

Особливо приємно, що можна стартувати на TCP (мінімальний overhead), а потім — мігрувати на Rabbit чи Kafka майже без змін у коді.

Схожу зручність я бачив тільки у Moleculer.

NestJS — не просто фреймворк з «абстракціями заради абстракцій». Він має свої складнощі, але й потужні можливості. Особливо якщо мова йде про мікросервіси — тут він справді розкривається.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

