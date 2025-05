Як швидко полегшити головний біль. Три науково доведені способи

Голова може боліти з безлічі причин. Але один з найпоширеніших різновидів — так званий головний біль на фоні напруги. Його зазвичай спричиняють стрес, м’язове перенапруження, хронічна втома або порушення сну. Це той самий біль, що ніби стискає голову з обох боків, робить вас дратівливими та заважає ясно думати.

Пігулки — не завжди найкращий вихід. Якщо головний біль переслідує вас часто, зловживання знеболювальними може мати зворотний ефект: біль повертатиметься ще сильнішим — це називають медикаментозно-індукованим головним болем.

Але які існують альтернативи?

Для мене все перелічене справді працює — особливо в комплексі: коли поєдную вправу на очі та подовжений видих як підготовку до читання. Спробуйте, потестуйте — а ще краще, пошукайте додаткові способи розслаблення, які працюють саме для вас.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

