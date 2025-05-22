Як швидко полегшити головний біль. Три науково доведені способи

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Голова може боліти з безлічі причин. Але один з найпоширеніших різновидів — так званий головний біль на фоні напруги. Його зазвичай спричиняють стрес, м’язове перенапруження, хронічна втома або порушення сну. Це той самий біль, що ніби стискає голову з обох боків, робить вас дратівливими та заважає ясно думати.

Пігулки — не завжди найкращий вихід. Якщо головний біль переслідує вас часто, зловживання знеболювальними може мати зворотний ефект: біль повертатиметься ще сильнішим — це називають медикаментозно-індукованим головним болем.

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Але які існують альтернативи?

Всядьтеся зручно, але тримайте спину рівно. Покладіть руки за голову — так, ніби підтримуєте потилицю. Залишаючись нерухомими, переведіть погляд різко праворуч — до самого упору. Затримайте його там на кілька секунд — поки не захочеться позіхнути чи не відчуєте розслаблення. Потім так само — переведіть очі ліворуч, відчуйте розслаблення, повторіть декілька разів. Ця вправа активує парасимпатичну нервову систему — ту, що відповідає за заспокоєння та розслаблення.Також вона розслабляє м’язи шиї, які часто затискаються на фоні стресу — і саме вони можуть бути джерелом тиснучого болю в голові. Укладіться зручно, бажано на спину. Покладіть руки на живіт або поруч із тілом. Зробіть спокійний вдих носом — на повні легені. Потім видихніть ротом — але зробіть це максимально повільно. Повторіть 10–12 разів у комфортному темпі. Подовжений видих перемикає тіло в режим відновлення: уповільнює серцебиття, розширює судини, знижує м’язову напругу. Головний біль поступово слабшає. Сядьте або вмостіться так, щоб не напружувались шия й плечі. Візьміть до рук цікаву художню книгу та почніть читати. Повільно, без тиску чи поспіху — просто стежте за текстом. Художня література допомагає переключити увагу з тіла. Зменшується активність у зонах мозку, пов’язаних із тривогою та сенсорним фокусом на болі. Наукові дослідження підтверджують: читання художньої літератури знижує рівень кортизолу — так званого «гормона стресу».

Для мене все перелічене справді працює — особливо в комплексі: коли поєдную вправу на очі та подовжений видих як підготовку до читання. Спробуйте, потестуйте — а ще краще, пошукайте додаткові способи розслаблення, які працюють саме для вас.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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