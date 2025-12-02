Чат-боти знижують мотивацію та роблять навчання поверхневим

Нове дослідження Ширі Мелумад (Університет Пенсильванії) та Джин Хо Юн (Університет Нью-Мексико) доводить, що люди, які використовують для навчання ChatGPT та інші чат-боти, засвоюють матеріал більш поверхнево, ніж ті, хто використовує традиційний пошук Google.

Під час серії експериментів понад 10 тисяч людей попросили вивчити певну тему — наприклад, як виростити город — і випадково направляли або до ChatGPT, або до звичайного пошуку в Google. Після вивчення матеріалу кожному потрібно було написати пораду «другу», ґрунтуючись на отриманих знаннях.

Результати виявили, що учасники, які користувалися штучним інтелектом, відчували, що дізналися менше, витрачали менше зусиль на подальше завдання та писали поради, які були коротшими, менш докладними та більш загальними. Незалежні читачі, які не знали, як саме учасники отримували цю інформацію, оцінили такі поради як менш корисні та менш інформативні.

Дослідники перевірили, у чому причина відмінностей. Навіть коли учасникам давали той самий набір фактів — і в Google, і через чат-бот — ті, хто отримував готові згенеровані відповіді, демонстрували більш поверхневе розуміння теми. Те саме відбувалося і тоді, коли порівнювали звичайний Google з його функцією AI Overview: ШІ-пояснення знижувало глибину знань, навіть якщо факти залишалися незмінними.

Науковці вважають, що проблема криється в зусиллях, які людина змушена докласти при самостійному пошуку інформації: переходити за посиланнями в результатах пошуку, порівнювати джерела, оцінювати дані. Ці активні процеси створюють більш глибокі та міцні знання. Тоді як LLM беруть всю роботу на себе, перетворюючи навчання з активного на пасивний процес.

Дослідники наголошують, що мова не йде про необхідність відмовитися від штучного інтелекту при навчанні. Навпаки, моделі дають корисні, швидкі та чіткі відповіді. Але якщо мета полягає в отриманні глибоких знань, то спиратись виключно на готові відповіді ChatGPT буде не дуже ефективно.