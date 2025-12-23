ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

OpenAI запускає в ChatGPT нову функцію, завдяки якій можна дізнатися, як саме ви взаємодіяли з чат-ботом протягом 2025 року. В цілому вона нагадує year-end recap, які давно пропонують Spotify, Apple Music або YouTube, пише Forbes.

Персональні підсумки року в ChatGPT нададуть кожному користувачу цінну статистичну інформацію та висвітлить ключові теми в роботі. Іншими словами, дані про використання сервісу протягом року будуть перетворені на візуальну і трохи розважальну історію.

Щоб відкрити особисті підсумки, достатньо написати в ChatGPT фразу: «Show me my year with ChatGPT». Функція працює як у веб-версії, так і в мобільному додатку. Поки що вона доступна англійською мовою в США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, за кілька днів новинку покажуть в інший країнах, включно з Україною.

Річний звіт збирається на основі історії діалогів та пам’яті ChatGPT. У ньому відображаються основні теми, з якими користувач найчастіше працював, а також кількісна статистика: загальна кількість чатів, повідомлень та найактивніший день.

Окремий блок підсумків присвячено стилю спілкування. ChatGPT аналізує, як користувач формулює запити: стисло чи розгорнуто, у діловому чи розмовному тоні. Окрім статистики, чат-бот складає для користувача персональний короткий вірш, піксельну ілюстрацію та жартівливу «нагороду» за 2025 рік. Також сервіс робить кілька передбачень про те, як може виглядати ваш 2026 з точки зору взаємодії з штучним інтелектом.

Функція доступна користувачам Free, Plus та Pro, але є важлива умова: історія чатів та пам’ять ChatGPT мають бути включені. Якщо діалоги не зберігалися, сервісу просто нема з чого збирати звіт.