logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/12/2025 10:23

ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI запускає в ChatGPT нову функцію, завдяки якій можна дізнатися, як саме ви взаємодіяли з чат-ботом протягом 2025 року. В цілому вона нагадує year-end recap, які давно пропонують Spotify, Apple Music або YouTube, пише Forbes.

Персональні підсумки року в ChatGPT нададуть кожному користувачу цінну статистичну інформацію та висвітлить ключові теми в роботі. Іншими словами, дані про використання сервісу протягом року будуть перетворені на візуальну і трохи розважальну історію.

Щоб відкрити особисті підсумки, достатньо написати в ChatGPT фразу: «Show me my year with ChatGPT». Функція працює як у веб-версії, так і в мобільному додатку. Поки що вона доступна англійською мовою в США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, за кілька днів новинку покажуть в інший країнах, включно з Україною.

Річний звіт збирається на основі історії діалогів та пам’яті ChatGPT. У ньому відображаються основні теми, з якими користувач найчастіше працював, а також кількісна статистика: загальна кількість чатів, повідомлень та найактивніший день.

Окремий блок підсумків присвячено стилю спілкування. ChatGPT аналізує, як користувач формулює запити: стисло чи розгорнуто, у діловому чи розмовному тоні. Окрім статистики, чат-бот складає для користувача персональний короткий вірш, піксельну ілюстрацію та жартівливу «нагороду» за 2025 рік. Також сервіс робить кілька передбачень про те, як може виглядати ваш 2026 з точки зору взаємодії з штучним інтелектом.

Функція доступна користувачам Free, Plus та Pro, але є важлива умова: історія чатів та пам’ять ChatGPT мають бути включені. Якщо діалоги не зберігалися, сервісу просто нема з чого збирати звіт.

Головна > Новини > ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

Найбільш обговорювані статті

Google інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків OpalGoogle інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків Opal
Браузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та GeminiБраузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та Gemini
Cloudflare порахувала швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервісиCloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси
Google припиняє відстежувати активність у даркнетіGoogle припиняє відстежувати активність у даркнеті
Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингомРозробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом
Ціни на оперативну пам'ять зросли втричі за квартал, на SSD — на 42%Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 рокуКористування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року
OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі ThinkingOpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking
Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделяхУкраїнська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 4 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 3 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 2 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 4 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 3 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 1 місяць назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

 23.12.2025 10:23

Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року

 23.12.2025 09:19

Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів

 22.12.2025 16:20

Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії

 22.12.2025 15:23

Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'яті

 22.12.2025 12:36

Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код

 22.12.2025 11:37

Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome

 22.12.2025 09:33

Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури

 19.12.2025 15:33

В українському IT на третину поменшало початківців

 19.12.2025 15:03

Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери

 19.12.2025 11:53

Спецпроєкти

HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Топ текстів тижня
1.
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
2.
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
3.
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
4.
Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси
5.
Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом
6.
Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»
7.
Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code
8.
Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року
9.
OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking
10.
Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: