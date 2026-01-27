Через автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюме

Кандидати все частіше відмовляються від короткого формату при написанні резюме. Про це йдеться в щорічному огляді 2026 State of Resumes Report від сервісу пошуку роботи Monster.

Оскільки найм стає більш автоматизованим, конкурентним і непрозорим, претенденти на вакансію менше звертають уваги на «правило однієї сторінки». Замість цього резюме перевантажують ключовими словами, які відразу помічає штучний інтелект.

Тільки 35% шукачів роботи подають односторінкове резюме, тоді як більшість тепер перевищує цю довжину. Загалом, 40% кандидатів пишуть резюме від 1,5 до 2 сторінок.

Претенденти відчувають, що резюме «все одно ніхто не читає», тому додають в нього більше досвіду, більше ключових слів, що, на їхню думку, підвищує шанси пройти автоматизовані фільтри.

Порівняно з попередніми роками, коли резюме було оптимізовано переважно для читачів, 2026 рік показує зсув у бік управління ризиками. Кандидати не просто намагаються виділитися; вони намагаються вижити в процесі перевірки.

Основні висновки 2026 State of Resumes Report

Односторінкове резюме більше не є типовим: 49% шукачів роботи зараз використовують резюме довше однієї сторінки. 30% резюме мають дві сторінки або більше.

Застарілі елементи резюме зберігаються: 57% все ще вказують повну домашню адресу, 49% включають “Посилання, доступні за запитом”, 18% вказують свій LinkedIn.

Налаштування відбувається швидко, але неглибоко: 68% витрачають менше 30 хвилин на складання резюме для кожної заявки.

Тривога щодо автоматичних фільтрів широко поширена: 77% хвилюються, що їхнє резюме потрапить під фільтр, перш ніж дійте до рецензента.

Впевненість в огляді резюме низька: Лише 6% вважають, що резюме читаються ретельно.

Додаткові елементи в резюме не дуже популярні: Лише 12% резюме включають портфоліо.

Разом ці висновки свідчать про те, що правила написання резюме швидко змінюються, і головною причиною цього є штучний інтелект.