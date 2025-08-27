logo

Новини 27/08/2025

Документи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмарі

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft змінила принцип збереження документів Word, створених у Windows. Тепер вони автоматично зберігаються в обліковому записі користувача, який розміщено в хмарі. Про це повідомляє Neowin.

Раніше, крім локального збереження на ПК, користувачі пакету офісних програм Microsoft 365 теж мали можливість зберігати документи Word у хмарі, однак ця опція за замовчуванням була вимкнена. Тепер вона стає автоматичною.

Microsoft пояснює своє рішення змінити шлях збереження файлів кращою безпекою та відповідністю вимогам корпоративного середовища. Користувачі не матимуть страху втратити важливий документ через проблеми з ПК. Крім того, хмарна опція більш гнучка, оскільки має різні варіанти зберігання, такі як SharePoint та OneDrive, які забезпечують синхронізацію з іншими пристроями та надають більше можливостей для роботи онлайн. Також Microsoft згадала про інтеграцію Copilot для тих, хто має ліцензію Copilot Chat або Microsoft 365 Copilot.

Процедура збереження документів у хмарі має кілька відмінностей. Під час створення нового файлу Word у Windows він матиме назву Document – CurrentDate, а не DocumentIndex. Перемикач автозбереження у верхній частині буде ввімкнено, а під час спроби збереження за допомогою комбінації клавіш Ctrl + S у верхній частині діалогового вікна з’явиться повідомлення «Цей файл створено у хмарі». Якщо користувач спробує закрити документ без його збереження, Word попросить його підтвердити, чи хочете він його зберегти, чи видалити. Порожній документ буде видалено без очікування згоди користувача.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft розкрила подробиці про те, як збирається відкрити код WinUI — фреймворку користувацького інтерфейсу, який є однією з основ Windows 11.

 

