04/11/2025 17:07

Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust

Дмитро Сімагін

Журналіст

З травня 2026 року менеджер пакетів APT у дистрибутиві Linux Debian матиме «жорстку залежність» до мови програмування Rust. Цей крок може викликати чималий ажіотаж серед розробників, яким доведеться змінювати свій стек, пише The Register.

Розробник Debian та Ubuntu Джуліан Андрес Клоде надіслав електронного листа до списку розсилки debian-devel із коротким сенсаційним повідомленням під назвою «Hard Rust requirements»:

«Я планую впровадити жорсткі залежності Rust та код Rust в APT не раніше травня 2026 року. Спочатку це поширюється на компілятор Rust та стандартну бібліотеку, а також екосистему Sequoia. Зокрема, наш код для розбору .deb, .ar, .tar та коду перевірки підпису HTTP значно виграв би від мов програмування, безпечних для пам’яті, та сильнішого підходу до модульного тестування».

Далі Клоде просить інших розробників переконатись, що вони зможуть підтримувати порт на Rust. Якщо це буде неможливо протягом наступних 6 місяців, тоді варто припинити підтримку порту та залишити проект.

У відповідь на повідомлення, в якому вказувалося на незвично різке формулювання, Клоде уточнив:

«Rust вже є обов’язковою вимогою для всіх архітектур та портів релізів Debian, окрім alpha, hppa, m68k та sh4 (які не надають sqv)».

Своє рішення Клоде пояснює двома речами. Менша з них полягає в тому, що sqv є частиною проекту Sequoia-PGP, яка є реалізацією OpenPGP на Rust. Більша причина полягає в тому, що Debian підтримує набагато більше архітектур процесорів, ніж Rust — 7 офіційно та ще 11 підтримуваних портів. Офіційна підтримка платформи Rust перераховує три архітектури процесорів першого рівня: Arm64, i686 та x86-64. Інші чотири архітектури, які офіційно підтримує Debian — armhf, ppc64el, riscv64 і s390x — є платформами Rust другого рівня: вони повинні бути в порядку, але можуть потребувати доопрацювання.

Що стосується 11 неофіційних, але підтримуваних платформ Debian, то до їхнього числа входять порти Debian для Alpha, HP PA-RISC, Hurd-i386 та Hurd-amd64, Loong64, M68k, PowerPC та PPC64, Sparc64, Sh4 та x32 (64-бітний ПК з 32-бітними показниками). 

 

Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust

 04.11.2025 17:07

Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse

 04.11.2025 16:01

«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів

 04.11.2025 15:36

«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

 04.11.2025 12:12

Apple повністю оновила веб-версію App Store

 04.11.2025 11:29

Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код

 04.11.2025 09:42

«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії

 03.11.2025 17:16

Alibaba відкрила безкоштовний доступ до своєї найпотужнішої моделі Qwen3-Max Thinking

 03.11.2025 15:52

Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни

 03.11.2025 12:31

Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»

 03.11.2025 11:48

