Новини 17/09/2025

Google представила платіжний протокол для агентів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google анонсувала запуск Agent Payments Protocol (AP2) — нового протоколу з відкритим кодом, який дозволяє агентам на базі штучного інтелекту проведення платежів від імені користувача. Протокол, який доступний для ознайомлення на GitHub, є розширенням вже існуючих стандартів Agent2Agent (A2A) та Model Context Protocol (MCP), повідомляє блог Google. 

AP2 має цифровий мандат — криптографічно підписаний дозвіл, який фіксує, що агент має право зробити, з яким бюджетом та на яких умовах. З протоколом можна або робити покупки в реальному часі (користувач підтверджує товари в кошику), або делегувати такі завдання, як купівля квитків, коли ціна впаде до зазначеної позначки. Агент при цьому діятиме автоматично.

AP2 підтримує різні способи оплати — від карт та банківських переказів до стейблкойнів. Ланцюжок від дозволу до платежу фіксується, щоб можна було довести, що агента уповноважили, що саме він купив і за якими умовами. Це важливо як для безпеки користувачів, так і довіри з боку продавців.

Найближчим часом Google має намір активно розвивати екосистему AP2 через відкриті стандарти, GitHub-репозиторій, впровадження в цифрові маркетплейси та розширення ролей агентів у B2B та B2C. Протокол може стати фундаментом для автономної торгівлі, де агенти на базі штучного інтелекту діють за дорученням людини, але без постійного контролю.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи.

