Google представила платіжний протокол для агентів

Google анонсувала запуск Agent Payments Protocol (AP2) — нового протоколу з відкритим кодом, який дозволяє агентам на базі штучного інтелекту проведення платежів від імені користувача. Протокол, який доступний для ознайомлення на GitHub, є розширенням вже існуючих стандартів Agent2Agent (A2A) та Model Context Protocol (MCP), повідомляє блог Google.

AP2 має цифровий мандат — криптографічно підписаний дозвіл, який фіксує, що агент має право зробити, з яким бюджетом та на яких умовах. З протоколом можна або робити покупки в реальному часі (користувач підтверджує товари в кошику), або делегувати такі завдання, як купівля квитків, коли ціна впаде до зазначеної позначки. Агент при цьому діятиме автоматично.

AP2 підтримує різні способи оплати — від карт та банківських переказів до стейблкойнів. Ланцюжок від дозволу до платежу фіксується, щоб можна було довести, що агента уповноважили, що саме він купив і за якими умовами. Це важливо як для безпеки користувачів, так і довіри з боку продавців.

Найближчим часом Google має намір активно розвивати екосистему AP2 через відкриті стандарти, GitHub-репозиторій, впровадження в цифрові маркетплейси та розширення ролей агентів у B2B та B2C. Протокол може стати фундаментом для автономної торгівлі, де агенти на базі штучного інтелекту діють за дорученням людини, але без постійного контролю.

