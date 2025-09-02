Google спростувала чутки про критичний баг у безпеці Gmail

Компанія Google офіційно спростувала серію повідомлень, в яких стверджувалося, що останніми днями поштовий сервіс Gmail зіткнувся з критичною вразливістю в системі безпеки і мільярди його користувачів опинилися під загрозою злому.

«Ми хочемо запевнити наших користувачів у надійності та ефективності захисту Gmail. Нещодавно з’явилося кілька неточних заяв, в яких неправильно вказувалося, що ми випустили загальне попередження для всіх користувачів Gmail про серйозну проблему безпеки Gmail. Це абсолютна брехня», — повідомили в Google.

Компанія зазначила, що наявні засоби захисту продовжують блокувати понад 99,9% фішингових атак на сервіс та шкідливих програм, забезпечуючи повну безпеку акаунтів користувачів.

Представники Google не пояснили про ці «неточні» заяви. За даними Forbes, компанія, мабуть, посилається на кілька нещодавніх повідомлень, в яких стверджувалося, що Google випустила «екстрене попередження» для своїх 2,5 мільярдів користувачів, у зв’язку з фішинговою атакою, спрямованою на інстанс Salesforce, який використовується компанією. Однак про цей інцидент Google повідомила ще на початку червня.

Незрозуміло, чому інформація про це з’явилася тільки зараз і чому її помилково описали як попередження для всіх користувачів Gmail, але Google вирішила прояснити ситуацію, оскільки справа пов’язана з питаннями безпеки. «Дуже важливо, щоб інформація в цій галузі була точною і ґрунтувалася на фактах», — підкреслили в Google.

