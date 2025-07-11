Google відкриває для розробників новий канал Canary замість Android Developer Preview

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Компанія Google закриває програму Android Developer Preview. Замість неї створено новий канал релізів Canary, який має на меті забезпечити розробникам ранній доступ до новий функцій платформи Android. За допомогою Canary розробники зможуть тестувати свої мобільні додатки з майбутніми релізами Android. Про це повідомляє блог Google.

Новий канал Canary не має обмежень Android Developer Preview, таких як ручне перепрошивання та припинення підтримки після початку бета-тестування. Google заявляє, що стара програма мала недолік, оскільки функції, які були перспективними, але ще не готовими до бета-тестування, не мали офіційного каналу для зворотного зв’язку.

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Найбільшою перевагою Canary є те, що розробники матимуть окремий канал для збірки, що знаходиться в розробці. Також вони можуть використовувати постійні бездротові оновлення без необхідності постійно оновлюватися вручну.

Щоб розпочати роботу на каналі Canary, розробникам потрібно скористатися інструментом Android Flash Tool, щоб встановити збірку Canary на підтримуваний пристрій Pixel. Після того, як пристрій перейде на канал Canary, він отримуватиме бездротові оновлення OTA для останніх збірок Canary, щойно вони стануть доступними.

Для розробників, які створюють додатки, емулятор Android в Android Studio (канал Canary) міститиме ці збірки в SDK Manager, щоб їх можна було запускати на ПК. Розробники зможуть орієнтуватися на випуски Canary, як і на будь-яку іншу версію SDK для платформи.

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