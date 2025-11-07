Google випустила Magika 1.0 — систему, яка визначає вміст файлів включно з мовами програмування

Google випустила стабільний реліз системи визначення вмісту файлів Magika 1.0. Вона вміє аналізувати тип та вміст файлів включно з мовами програмування, які використовувались при розробці, методами стиснення, інсталяційними пакетами, кодом, видами розмітки, форматами звуку, відео, документів та зображень. Про це інформує блог Google.

Magika 1.0 має відкритий код і поширюються під ліцензією Apache 2.0. Система вміє ідентифікувати понад 200 типів контенту, що вдвічі більше, ніж під час виходу початкової версії.

Однією з основних змін Magika 1.0 є те, що код системи переписано з Python на Rust. На MacBook Pro (M4) продуктивність нового рушія Magika дозволяє обробляти близько 1000 файлів за секунду.

Серед інших нововведень Magika 1.0 варто виділити:

Нативний клієнт командного рядка Rust, який максимально прискорює роботу.

Підвищена точність для складних текстових форматів, таких як код та файли конфігурації.

Оновлений модуль Magika для Python та TypeScript для ще легшої інтеграції.

Від схожих проектів, що визначають MIME-тип за вмістом, Magika відрізняється застосуванням методів машинного навчання, високою продуктивністю та точністю визначення. Модель навчена з використанням фреймворку Keras на 100 млн. прикладів файлів (розмір набору даних більше 3 терабайт) і підтримує розпізнавання 200 типів даних з точністю не менше 99%. Модель скомпонована у форматі ONNX і має розмір лише кілька мегабайт.