Новини 04/11/2025 16:01

Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse

Дмитро Сімагін

Журналіст

ETHLviv Impulse — безкоштовний одноденний хакатон із грантами для найсильніших команд — пройде 16 листопада у Львові. 

У Львові пройде перший Ethereum-хакатон “ETHLviv Impulse” з грантовою винагородою. Про це повідомляють організатори заходу “Ethereum Ukraine” — найбільша некомерційна Web3-організація в Україні. 

Подія стане в нагоді стартаперам, розробникам, маркетологам, дизайнерам, стартаперам та іншим ідейним спеціалістом, що готові “створювати всупереч усьому”, повідомляє засновник Ethereum Ukraine Ростислав Бортман.

  • Коли: 16 листопада (неділя), з 9:00 до 16:00. 
  • Де: LEM Station Creative Hub (вул. Д. Вітовського, 57), Львів
  • Реєстрація — безкоштовно за посиланням: https://luma.com/yv7mui3j 

Що будe? 

За один день команди створюватимуть продукти з нуля та презентуватимуть їх на живих демо-пітчах. Найкращі рішення отримають грантову винагороду. 

Протягом хакатону також заплановані воркшопи від Web3-експертів і нетворкінг із учасниками спільноти Ethereum Ukraine.

Центральна тема хакатону — створення продуктів на базі Farcaster та Base App. Обидві технології дозволяють створювати навіть складні сервіси та продукти просто в стрічці однойменних соціальних мереж, задаючи новий стандарт користувацького досвіду та комунікації.

  • Farcaster — це відкритий протокол із понад 100 000 активних користувачів, де пости можуть перетворюватися на мінідодатки прямо в стрічці. Завдяки технології Frames розробник може вбудувати в пост сервіс, міні-гру чи платіж. Мережа не має цензури й обмежень, а її вихідний код відкритий, що робить Farcaster зручним полігоном для швидкого тестування продуктів на живій аудиторії.
  • Base App — це оновлений мобільний застосунок від Coinbase на базі мережі Base, який рухається в бік формату “super app”. У ньому користувач може взаємодіяти з контентом, додатками чи іграми прямо в середині стрічки за аналогією до Farcaster.

Зокрема, самі учасники попередніх хакатонів Ethereum Ukraine змогли створити додаток планування зустрічей і складний рекламний кабінет із розміщенням оголошень прямо в стрічці Farcaster, а на Base — ШІ-агентів, які могли автоматично створювати та просувати токени.

В чому особливість ETHLviv Impulse?

ETHLviv – це перший міжнародний Ethereum-хакатон, що пройде у Львові за підтримки Ethereum Foundation. 

Хакатони є невідʼємною частиною екосистеми Ethereum — наймасштабнішого блокчейну в індустрії. Вони проходять у Нью-Йорку, Токіо, Гонконзі, Барселоні й інших великих містах світу. Завдяки Ethereum Ukraine з 2024 року вони регулярно відбуваються і в Києві, а тепер — і у Львові. 

“Львів — природне місце для такого хакатону: тут сильна ІТ-спільнота, міжнародні компанії та концентрація людей, яким цікаво розвивати Web3-продукти в Україні,” — стверджує Ростислав Бортман.

Напередодні хакатону спільнота вже збирала львівʼян на мітап. На ньому обговорювали ключові тренди у Web3-розробці та стартапах, а також дарували ексклюзивний мерч.

Про Ethereum Ukraine:

Ethereum Ukraine – найбільша некомерційна Web3-спільнота в Україні. За останні три роки команда провела понад 40 подій і залучила більше 3000 спеціалістів, що створюють нові технологічні рішення. 

Останній масштабний хакатон спільноти – ETHKyiv 2025 – зібрав понад 100 білдерів, які за 36 годин створили 23 проєкти та змагалися за призовий фонд у $40 000. 

Гостями заходів спільноти в різний час ставали засновник Ethereum Віталік Бутерін (наживо й онлайн), голова Ethereum Foundation Томаш Станчак, головний розробник мережі Base Джессі Полак та інші лідери Web3-індустрії.

За останній рік Ethereum Ukraine розподілили понад $200 000 у вигляді грантів на розробку рішень, запуск MVP та участь у акселераційних програмах.

Ініціатива отримує підтримку від провідних світових гравців у IT та Web3, серед яких Ethereum, Ethereum Foundation, Sigma Software Group, IdeaSoft, а також Uniswap та Ether.fi. 

Засновник спільноти: Ростислав Бортман – Head of Blockchain та R&D у IdeaSoft, Head of Blockchain у Zero1 Labs та CTO в стартапі Asymetrix.

Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust

 04.11.2025 17:07

Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse

 04.11.2025 16:01

«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів

 04.11.2025 15:36

«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

 04.11.2025 12:12

Apple повністю оновила веб-версію App Store

 04.11.2025 11:29

Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код

 04.11.2025 09:42

«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії

 03.11.2025 17:16

Alibaba відкрила безкоштовний доступ до своєї найпотужнішої моделі Qwen3-Max Thinking

 03.11.2025 15:52

Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни

 03.11.2025 12:31

Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»

 03.11.2025 11:48

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
1.
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
2.
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
3.
В OpenAI з'явилась нова категорія фахівців — Super Junior
4.
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
5.
В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги
6.
Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»
7.
GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об'єднає Codex, Claude і Jules
8.
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді
9.
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
10.
Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника

