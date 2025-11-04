Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse

ETHLviv Impulse — безкоштовний одноденний хакатон із грантами для найсильніших команд — пройде 16 листопада у Львові.

У Львові пройде перший Ethereum-хакатон “ETHLviv Impulse” з грантовою винагородою. Про це повідомляють організатори заходу “Ethereum Ukraine” — найбільша некомерційна Web3-організація в Україні.

Подія стане в нагоді стартаперам, розробникам, маркетологам, дизайнерам, стартаперам та іншим ідейним спеціалістом, що готові “створювати всупереч усьому”, повідомляє засновник Ethereum Ukraine Ростислав Бортман.

Коли: 16 листопада (неділя) , з 9:00 до 16:00.

Де: LEM Station Creative Hub (вул. Д. Вітовського, 57), Львів

Реєстрація — безкоштовно за посиланням: https://luma.com/yv7mui3j

Що будe?

За один день команди створюватимуть продукти з нуля та презентуватимуть їх на живих демо-пітчах. Найкращі рішення отримають грантову винагороду.

Протягом хакатону також заплановані воркшопи від Web3-експертів і нетворкінг із учасниками спільноти Ethereum Ukraine.

Центральна тема хакатону — створення продуктів на базі Farcaster та Base App. Обидві технології дозволяють створювати навіть складні сервіси та продукти просто в стрічці однойменних соціальних мереж, задаючи новий стандарт користувацького досвіду та комунікації.

Farcaster — це відкритий протокол із понад 100 000 активних користувачів, де пости можуть перетворюватися на мінідодатки прямо в стрічці. Завдяки технології Frames розробник може вбудувати в пост сервіс, міні-гру чи платіж. Мережа не має цензури й обмежень, а її вихідний код відкритий, що робить Farcaster зручним полігоном для швидкого тестування продуктів на живій аудиторії.

Base App — це оновлений мобільний застосунок від Coinbase на базі мережі Base, який рухається в бік формату “super app”. У ньому користувач може взаємодіяти з контентом, додатками чи іграми прямо в середині стрічки за аналогією до Farcaster.

Зокрема, самі учасники попередніх хакатонів Ethereum Ukraine змогли створити додаток планування зустрічей і складний рекламний кабінет із розміщенням оголошень прямо в стрічці Farcaster, а на Base — ШІ-агентів, які могли автоматично створювати та просувати токени.

В чому особливість ETHLviv Impulse?

ETHLviv – це перший міжнародний Ethereum-хакатон, що пройде у Львові за підтримки Ethereum Foundation.

Хакатони є невідʼємною частиною екосистеми Ethereum — наймасштабнішого блокчейну в індустрії. Вони проходять у Нью-Йорку, Токіо, Гонконзі, Барселоні й інших великих містах світу. Завдяки Ethereum Ukraine з 2024 року вони регулярно відбуваються і в Києві, а тепер — і у Львові.

“Львів — природне місце для такого хакатону: тут сильна ІТ-спільнота, міжнародні компанії та концентрація людей, яким цікаво розвивати Web3-продукти в Україні,” — стверджує Ростислав Бортман.

Напередодні хакатону спільнота вже збирала львівʼян на мітап. На ньому обговорювали ключові тренди у Web3-розробці та стартапах, а також дарували ексклюзивний мерч.

Про Ethereum Ukraine:

Ethereum Ukraine – найбільша некомерційна Web3-спільнота в Україні. За останні три роки команда провела понад 40 подій і залучила більше 3000 спеціалістів, що створюють нові технологічні рішення.

Останній масштабний хакатон спільноти – ETHKyiv 2025 – зібрав понад 100 білдерів, які за 36 годин створили 23 проєкти та змагалися за призовий фонд у $40 000.

Гостями заходів спільноти в різний час ставали засновник Ethereum Віталік Бутерін (наживо й онлайн), голова Ethereum Foundation Томаш Станчак, головний розробник мережі Base Джессі Полак та інші лідери Web3-індустрії.

За останній рік Ethereum Ukraine розподілили понад $200 000 у вигляді грантів на розробку рішень, запуск MVP та участь у акселераційних програмах.

Ініціатива отримує підтримку від провідних світових гравців у IT та Web3, серед яких Ethereum, Ethereum Foundation, Sigma Software Group, IdeaSoft, а також Uniswap та Ether.fi.

Засновник спільноти: Ростислав Бортман – Head of Blockchain та R&D у IdeaSoft, Head of Blockchain у Zero1 Labs та CTO в стартапі Asymetrix.