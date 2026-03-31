logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 31/03/2026 17:02

Хакер, який викрав $53 млн з криптобіржі, витратив мільйони на рідкісні картки покемонів

Дмитро Сімагін

Редактор

Офіс прокурора Південного округу Нью-Йорка звинуватив 36-річного жителя штату Меріленд у крадіжці понад $53 мільйонів в результаті двох зламів децентралізованої криптовалютної біржі Uranium Finance та відмивання отриманих коштів через криптовалютний міксер Tornado Cash. 

Затриманий Джонатан Спаллетта (відомий в інтернеті як Cthulhon або Jspalletta) постав перед судом після того, як вчора, 30 березня, здався правоохоронним органам.

У квітні 2021 року Спаллетта зламав та викрав майже всі кошти з DeFi-біржі Uranium, яка працювала як автоматизований криптовалютний маркет-мейкер, подібний до Uniswap. Це змусило компанію відразу закритися через брак ліквідності.

Згідно з матеріалами справи, підсудний здійснив дві окремі атаки. Під час першого зламу, 8 квітня 2021 року, Спаллетта скористався недоліком у коді смарт-контракту Uranium, зловживаючи змінною AmountWithBonus для видачі команд на виведення токенів. Це позбавило біржу приблизно $1,4 мільйона.

Після цього Спаллетта вимагав у Uranium $386 000 викрадених коштів як фіктивну «винагороду за виявлення помилок» в обмін на повернення решти.

Через три тижні, 28 квітня, він знову атакував платформу, використавши помилку кодування з одного символу. Вона призвела до того, що логіка перевірки транзакцій Uranium використовувала 1000 замість 10 000.

Помилка в коді дозволила Спаллетті вивести майже 90% активів, які зберігалися в 26 окремих пулах ліквідності. Це принесло йому приблизно $53,3 мільйона (переважна більшість активів Uranium) та змусило криптовалютну біржу негайно закритися.

Спаллетта відмив викрадені криптоактиви на кількох децентралізованих біржах через криптовалютний міксер Tornado Cash. Гроші він витрачав на широкий спектр товарів, включаючи колекційну карту гри Magic: The Gathering «Black Lotus» вартістю приблизно $500 000, 18 запечатаних пакунків карт Alpha Booster Magic приблизно за $1,5 мільйона, повний базовий набір покемонів першого видання приблизно за $750 000 та давньоримську монету, присвячену вбивству Юлія Цезаря, вартістю понад $601 000.

У лютому 2025 року правоохоронні органи США вилучили колекційні предмети з його помешкання на підставі судового ордеру на обшук та вилучили приблизно $31 мільйон у криптовалюті з гаманців, пов’язаних зі Спаллеттою.

Тепер хакеру загрожує до 10 років ув’язнення за комп’ютерне шахрайство та до 20 років, якщо його визнають винним у відмиванні грошей.

Нагадаємо, що хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Хакер, який викрав $53 млн з криптобіржі, витратив мільйони на рідкісні картки покемонів

Найбільш обговорювані статті

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло ФедоровМіноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
Нова версія Swift 6.3 покращує сумісність з Android SDK та мовою програмування CНова версія Swift 6.3 покращує сумісність з Android SDK та мовою програмування C
Gemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботівGemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботів
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель AnthropicClaude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
Мільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в ІндіюМільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в Індію
«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін
Google представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні трекиGoogle представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні треки
90% чули, але не всі пробували: КМІС порахував українських користувачів штучного інтелектуВ Україні порахували користувачів штучного інтелекту
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

Криптобіржі vs криптообмінники. Що відбувається на ринку і на які нюанси варто звернути увагу

 

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 1 тиждень назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 2 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 1 тиждень назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

Новини

Google нарешті дозволяє змінювати поштову адресу на @gmail.com. Але є обмеження

 31.03.2026 17:45

Хакер, який викрав $53 млн з криптобіржі, витратив мільйони на рідкісні картки покемонів

 31.03.2026 17:02

OpenAI випустила плагін Codex, який працює в конкуруючому інструменті Claude Code

 31.03.2026 16:13

IT-компаніям потрібні аудіозаписи ваших розмов з незнайомцями: платять погодинно

 31.03.2026 14:56

У Copilot тепер можна одночасно використовувати моделі Anthropic та OpenAI

 31.03.2026 12:20

Meta тестує Instagram Plus: що дає платна підписка та скільки вона коштує

 31.03.2026 09:51

K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти

 31.03.2026 08:48

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

 30.03.2026 17:46

Нуль шансів для хакерів: Apple заявляє про абсолютну стійкість Lockdown Mode

 30.03.2026 16:31

Ethereum за 12 секунд: Віталік Бутерін готує відповідь для Solana

 30.03.2026 15:45

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
2.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
3.
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
4.
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
5.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
6.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
7.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
8.
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
9.
Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми
10.
Google: до зламу класичного шифрування залишилось три роки

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: