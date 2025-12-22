Кожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії

Близько 20% програмістів, найнятих Google у 2025 році для розробки штучного інтелекту, були так званими «співробітниками-бумерангами». Раніше вони вже звільнялись з компанії з різних причин, повідомляє CNBC.

У Google підтвердили, що цифра є вірною і що зараз фіксується сплеск числа дослідників ШІ, які повертаються назад від конкурентів, якщо порівнювати з 2024 роком.

«Всіх надихає наш імпульс, обчислювальні технології та таланти — розробники хочуть працювати тут, щоб продовжувати створювати новаторські продукти», — заявив представник Google.

За словами голови відділу компенсації Google Джона Кейсі, софтверні інженери, які повернулися назад у компанію, вирішили зробити це через фінансову мотивацію і наявність в Google потужної обчислювальної інфраструктури, яка потрібна для роботи штучного інтелекту.

Варто зазначити, що спроба Google наздогнати OpenAI в розробці LLM-моделей на програмних інструментів на їхній базі має ефект. Нові моделі сімейства Gemini за кількома бенчмарками випереджають усіх конкурентів, у тому числі GPT від OpenAI.

На початку 2023 року Alphabet (материнська компанія Google) скоротила 12 тисяч людей або 6% усього штату. Це сталося після спаду на ринку, спричиненого зростанням інфляції та процентних ставок.

Згідно з даними , опублікованими раніше цього року компанією ADP Research, кількість «співробітників-бумерангів» зростає всюди, причому найбільше в IT-секторі.