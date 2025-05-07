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Новини 07/05/2025

Microsoft анонсувала «нове покоління» Windows 11: AI‑агент у «Параметрах», оновлене меню «Пуск» і маса творчих можливостей

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

У корпоративному блозі Windows Experience Microsoft розповіла про чергову хвилю інновацій, яка починає розгортатися на Windows 11 і, передусім, на нових Copilot+ ПК із чипами Snapdragon X, AMD та Intel NPU. Оновлення вже доступні першим учасникам програми Windows Insider і має дістатися широкої аудиторії протягом 2025 року.

Головні новації:

  • AI‑агент у «Параметрах». Тепер достатньо написати «курсор миші занадто малий» або «хочу керувати комп’ютером голосом», щоби штучний інтелект знайшов потрібний розділ і, за бажанням, сам змінив налаштування.

  • Click to Do 2.0. Контекстні дії за текстом чи зображенням розширено: формування списків, запуск Immersive Reader, миттєве створення чернеток у Word, швидке планування зустрічей або чатів у Teams, тощо.

  • Photos, Paint і Snipping Tool з генеративним ШІ.

  • Доступність. Читач екрану Narrator отримав детальні голосові описи зображень і графіків — корисно для користувачів із порушеннями зору.

  • Нове меню «Пуск». Категорії застосунків тепер упорядковуються автоматично, а вбудований Phone Companion дає змогу переглядати повідомлення, дзвінки й заряд акумулятора підключеного Android чи iOS‑пристрою прямо зі «Пуску».

  • AI‑дії у файловому провіднику та «розумний» Notepad. Провідник дозволяє стисло підсумовувати документи чи редагувати зображення без відкриття сторонніх програм, а Notepad вміє «написати», «підсумувати» й легко форматувати текст у Markdown‑стилі.

  • Copilot на максимум.

    • режим Copilot Vision — аналіз будь‑якого відкритого вікна;

    • Press to Talk (тривале натискання клавіші Copilot) та голосова активація «Hey, Copilot!»;

    • покращений глобальний пошук Windows і функція Recall для швидкого повернення до попередніх дій.

  • Підтримка сторонніх ШІ‑додатків і новий Microsoft Store. Moises Live, Gigapixel AI, CapCut, DaVinci Resolve та інші вже оптимізують свої можливості під NPU. У Store з’явився розділ AI Hub, рекомендації на головній і чат Copilot для швидкого пошуку застосунків, позначені бейджами «для Copilot+ ПК».

Коли чекати

Більшість функцій уже тестуються інсайдерами й спершу прийдуть на Copilot+ ПК із Snapdragon X протягом найближчого місяця. Після цього Microsoft поетапно відкриє доступ власникам пристроїв на AMD та Intel, а частина можливостей (зокрема новий «Пуск») дістанеться стабільного релізу разом із черговим накопичувальним оновленням Windows 11 у другій половині 2025 року.

«Це лише початок того, що можливе на Windows. Ми прагнемо зробити щоденну роботу на ПК безперервною, персональною й більш потужною», — підсумовав CVP Windows Experiences Навйот ВІрк.

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