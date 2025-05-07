Microsoft анонсувала «нове покоління» Windows 11: AI‑агент у «Параметрах», оновлене меню «Пуск» і маса творчих можливостей

Партнер видання

У корпоративному блозі Windows Experience Microsoft розповіла про чергову хвилю інновацій, яка починає розгортатися на Windows 11 і, передусім, на нових Copilot+ ПК із чипами Snapdragon X, AMD та Intel NPU. Оновлення вже доступні першим учасникам програми Windows Insider і має дістатися широкої аудиторії протягом 2025 року.

Головні новації:

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

AI‑агент у «Параметрах». Тепер достатньо написати «курсор миші занадто малий» або «хочу керувати комп’ютером голосом», щоби штучний інтелект знайшов потрібний розділ і, за бажанням, сам змінив налаштування.

Click to Do 2.0. Контекстні дії за текстом чи зображенням розширено: формування списків, запуск Immersive Reader, миттєве створення чернеток у Word, швидке планування зустрічей або чатів у Teams, тощо.

Photos, Paint і Snipping Tool з генеративним ШІ. Relight у Photos додає до трьох віртуальних джерел світла; Спецпроєкти Українські компанії можуть стати учасниками AI-комітету. Які його функції і хто туди потрапить Бізнес та айтівців запрошують на конференцію про кібербезпеку. Як потрапити? у Paint з’явився Sticker Generator і Object Select; Snipping Tool пропонує Perfect Screenshot, витяг тексту й Color Picker.

Доступність. Читач екрану Narrator отримав детальні голосові описи зображень і графіків — корисно для користувачів із порушеннями зору.

Нове меню «Пуск». Категорії застосунків тепер упорядковуються автоматично, а вбудований Phone Companion дає змогу переглядати повідомлення, дзвінки й заряд акумулятора підключеного Android чи iOS‑пристрою прямо зі «Пуску».

AI‑дії у файловому провіднику та «розумний» Notepad. Провідник дозволяє стисло підсумовувати документи чи редагувати зображення без відкриття сторонніх програм, а Notepad вміє «написати», «підсумувати» й легко форматувати текст у Markdown‑стилі.

Copilot на максимум. режим Copilot Vision — аналіз будь‑якого відкритого вікна; Press to Talk (тривале натискання клавіші Copilot) та голосова активація «Hey, Copilot!»; покращений глобальний пошук Windows і функція Recall для швидкого повернення до попередніх дій.

Підтримка сторонніх ШІ‑додатків і новий Microsoft Store. Moises Live, Gigapixel AI, CapCut, DaVinci Resolve та інші вже оптимізують свої можливості під NPU. У Store з’явився розділ AI Hub, рекомендації на головній і чат Copilot для швидкого пошуку застосунків, позначені бейджами «для Copilot+ ПК».

Коли чекати

Більшість функцій уже тестуються інсайдерами й спершу прийдуть на Copilot+ ПК із Snapdragon X протягом найближчого місяця. Після цього Microsoft поетапно відкриє доступ власникам пристроїв на AMD та Intel, а частина можливостей (зокрема новий «Пуск») дістанеться стабільного релізу разом із черговим накопичувальним оновленням Windows 11 у другій половині 2025 року.

«Це лише початок того, що можливе на Windows. Ми прагнемо зробити щоденну роботу на ПК безперервною, персональною й більш потужною», — підсумовав CVP Windows Experiences Навйот ВІрк.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.