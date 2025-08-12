Microsoft бере на себе управління GitHub

Томас Домке оголосив про рішення піти з посади генерального директора (CEO) GitHub заради створення нового стартапу. Microsoft не збирається призначати на його місце нового керівника — популярний сервіс хостингу коду втратить незалежність і стане звичайним підрозділом корпорації. Про це повідомляє Ars Technica.

«GitHub та його керівна команда продовжать свою місію як частина Microsoft, про що буде оприлюднено більше деталей незабаром. Я залишатимуся до кінця 2025 року, щоб допомогти з переходом, і з глибоким почуттям гордості за все, що ми створили як організація, яка орієнтована на дистанційну роботу по всьому світу», – написав Домке.

Після поглинання компанією Microsoft сервіс GitHub функціонував як незалежний бізнес-підрозділ, який мав власне керівництво. За даними The Verge, після відходу Томаса Домке, GitHub увійде до складу нової інженерної групи CoreAI у Microsoft, яку очолить Джей Паріх, колишній керівник Facebook. Група розвиватиме платформи та інструменти для розробників, фокусуючись на використанні в них штучного інтелекту.

Домке був другим генеральним директором GitHub і обіймав цю посаду з кінця 2021 року, коли колишній CEO Нет Фрідман покинув компанію. Домке раніше був головним директором з продуктів GitHub.

Microsoft придбала GitHub за $7,5 мільярдів у 2018 році. Це шосте найдорожче придбання компанії — більше, ніж приблизно $7,2 мільярдів, які Microsoft заплатила за купівлю апаратного підрозділу Nokia у 2013 році, але менше, ніж вона заплатила за Skype у 2011 році ($8,5 мільярдів).