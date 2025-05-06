Microsoft нагадує про завершення підтримки Windows 10 і радить купити новий ПК

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Microsoft знову нагадала користувачам про майбутню дату закінчення підтримки Windows 10. Корпорація з Редмонду опублікувала нагадування на своєму веб-сайті інформаційної панелі Windows:

«14 жовтня 2025 року підтримка Windows 10 припиниться. Після цієї дати пристрої з Windows 10 більше не отримуватимуть виправлення відомих проблем, оновлення часових поясів, технічну підтримку або щомісячні оновлення безпеки та попередніх версій, що містять захист від найновіших загроз безпеці».

Microsoft запевняє, що є кілька варіантів вирішити цю проблему. По-перше, треба перевірити, чи підходить ваша поточна Windows 10 для оновлення до Windows 11. Компанія навіть запропонувала останнє оновлення функцій (версія 24H2) для таких систем.

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Якщо комп’ютер не підходить для оновлення, тоді в Microsoft радять купити новий ПК. Третій і останній варіант як для приватних осіб, так і для підприємств – це обрати платні розширені оновлення безпеки (ESU):

Перевірте, чи ваш поточний ПК з Windows 10 може оновитися до Windows 11.

Придбайте новий ПК з Windows 11.

Придбайте розширені оновлення безпеки (ESU) для організацій будь-якого розміру, як було оголошено раніше у квітні 2024 року.

Придбайте опцію ESU для фізичних осіб.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub Copilot. За інформацією компанії, використання GitHub Copilot зросло в 4 рази порівняно з минулим роком. Це стверджується в останньому квартальному звіті корпорації. Також стало відомо, що інструментом автодоповлення коду GitHub Copilot зараз користується понад 15 мільйонів розробників.

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