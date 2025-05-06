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Новини 06/05/2025

Microsoft нагадує про завершення підтримки Windows 10 і радить купити новий ПК

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft знову нагадала користувачам про майбутню дату закінчення підтримки Windows 10. Корпорація з Редмонду опублікувала нагадування на своєму веб-сайті інформаційної панелі Windows: 

«14 жовтня 2025 року підтримка Windows 10 припиниться. Після цієї дати пристрої з Windows 10 більше не отримуватимуть виправлення відомих проблем, оновлення часових поясів, технічну підтримку або щомісячні оновлення безпеки та попередніх версій, що містять захист від найновіших загроз безпеці».

Microsoft запевняє, що є кілька варіантів вирішити цю проблему. По-перше, треба перевірити, чи підходить ваша поточна Windows 10 для оновлення до Windows 11. Компанія навіть запропонувала останнє оновлення функцій (версія 24H2) для таких систем.

Якщо комп’ютер не підходить для оновлення, тоді в Microsoft радять купити новий ПК. Третій і останній варіант як для приватних осіб, так і для підприємств – це обрати платні розширені оновлення безпеки (ESU):

  • Перевірте, чи ваш поточний ПК з Windows 10 може оновитися до Windows 11.
  • Придбайте новий ПК з Windows 11.
  • Придбайте розширені оновлення безпеки (ESU) для організацій будь-якого розміру, як було оголошено раніше у квітні 2024 року.
  • Придбайте опцію ESU для фізичних осіб.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub Copilot. За інформацією компанії, використання GitHub Copilot зросло в 4 рази порівняно з минулим роком. Це стверджується в останньому квартальному звіті корпорації. Також стало відомо, що інструментом автодоповлення коду GitHub Copilot зараз користується понад 15 мільйонів розробників.

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