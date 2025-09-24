Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML

Microsoft оголосила про загальну доступність Windows ML — фреймворку для розробки програм для ПК з Windows 11. Windows ML, який включено до Windows App SDK (починаючи з версії 1.8.1), підтримує всі пристрої з Windows 11 24H2 або новішої версії. Про це повідомляє блог Windows.

Як запевняють в Microsoft, новий фреймворк пропонує такі переваги:

Підтримка різних апаратних архітектур без необхідності створювати кілька збірок програм. Розробники можуть навіть попередньо компілювати свої моделі (AOT) для безперебійного користувацького досвіду.

Windows ML автоматично виявляє апаратне забезпечення користувача та завантажує відповідні постачальники виконання, що усуває необхідність об’єднувати середовище виконання або EP у програму розробника. Такий оптимізований підхід заощаджує розробникам десятки та сотні мегабайт розміру програми.

Windows ML підтримує відповідність вимогам та сумісність з оновленнями. Тому розробникам не потрібно турбуватися про розвиток обладнання.

Розробники можуть призначати власні правила роботи програм на різних пристроях для оптимізації енергоспоживання та підвищення продуктивності або вказувати конкретне найменування процесора, який використовується для моделі.

Розробники можуть скористатися перевагами Windows ML, почавши з набору інструментів для спрощеного розгортання моделей AI Toolkit для VS Code. Розробники також можуть спробувати різні LLM-моделі за допомогою Windows ML у AI Dev Gallery, яка пропонує інтерактивне робоче середовище, що полегшує пошук та експериментування зі сценаріями на базі ШІ за допомогою локальних моделей.

Нагадаємо, що минулого тижня Microsoft нагадала про намір відмовитися від використання скриптової мови VBScript у Windows. Вперше про це розробникам повідомили ще у 2023 році, надавши достатньо часу для підготовки. Тепер IT-гігант з Редмонду знову заявив, що припинення підтримки VBScript неминуче, що може суттєво вплинути на користувацькі рішення для автоматизації, інтегровані з програмами Office.