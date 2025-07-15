Міноборони запускає програму для стартапів, що працюють з ШІ. Обіцяють виплатити по $250 тисяч

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Міноборони України запускає нову програму K4 для стартапів, що працюють зі штучним інтелектом, повідомили в DOU.

Мета програми — підтримати розробників, які створюють технології для армії.

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У межах програми фінансуватимуть ШІ-рішення для війська, зокрема для перехоплення «шахедів», кібервиявлення та нейтралізації ворожих алгоритмів.

У межах програми команди працюватимуть із військовими фахівцями та менторами. Є чотири головні напрямки, під які можна подати своє рішення:

управління перехоплювачами «шахедів»;

ШІ-підтримка в ухваленні рішень оперативно-стратегічного рівня;

миттєве виявлення й протидія ворожим кібератакам;

знешкодження ворожих нейромереж: дезінформація, спуфінг, атака на моделі.

Також дозволено подавати власні ідеї для оборонної сфери.

Команди проходитимуть кілька етапів відбору. З-поміж усіх заявок оберуть до 10 команд, із яких 4 отримають по $250 тис..

Учасники пройдуть 4-місячну програму з менторством і тестуванням рішень у бойових умовах. Потім — ще 6 місяців підтримки для залучення інвестицій або укладення держконтракту. Технології оцінюватимуть військові фахівці та потенційні користувачі.

Подати заявку можна до 15 серпня 2025 року за посиланням.

Ініціатива реалізується за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання (BRDO).

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