logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/10/2025 16:56

Мова програмування Python оновлена до версії 3.14

Дмитро Сімагін

Журналіст

Команда Python випустила версію 3.14, яка має кілька нових важливих функцій, включно з підтримкою вільної багатопотоковості, можливістю використання паралельних інтерпретаторів, покращеною підтримкою налагоджувача та новим інтерпретатором з вибором опції, яка підвищує продуктивність на 3-5%.

Вільна багатопотоковість в Python, яка вимикає глобальне блокування інтерпретатора (GIL), тепер є повною реалізацією (PEP 703) довгоочікуваної функції, що робить паралельне програмування на Python більш природним. Режим вільної багатопотоковості також дозволяє використовувати спеціалізований адаптивний інтерпретатор, який спочатку був частиною проекту Faster CPython.

Тим не менш, підхід до вільнопотокового Python має залишатись обережним. Перша проблема полягає в тому, що існуючий код може вийти з ладу, а друга проблема торкається того, що однопотоковий код працює на 5-10% повільніше під час використання вільнопотокового інтерпретатора.

Наслідком цього є те, що хоча вільнопотоковий Python тепер повністю підтримується, цей інтерпретатор не встановлюється за замовчуванням. На платформі Mac інсталятор вимагає, щоб його було обрано як користувацьку інсталяцію, а у Windows, використовуючи новий менеджер інсталяції Python з Windows Store, при інсталяції доведеться використати команду py install 3.14t, інакше запуститься однопотокова збірка.

Інші корисні функції Python 3.14 включають:

  • Шаблонні рядкові літерали, новий механізм інтерполяції рядків, який дозволяє легше очищувати введені користувачем дані.
  • Підтримка кількох інтерпретаторів в одному процесі, з перевагами продуктивності та ізоляції для деяких видів паралельного програмування.
  • Новий інтерфейс налагодження, який дозволяє інструментам підключатися до процесів Python без їхньої зупинки.
  • Новий інтерпретатор із можливістю вибору, який покращує продуктивність на 3-5%.
  • Підтримка стиснення Zstandard, швидкого та ефективного формату, розробленого у Facebook, у стандартній бібліотеці Python.
  • Новий інтерфейс командного рядка для перевірки запущених процесів Python за допомогою асинхронних завдань.
  • Експериментальний JIT-компілятор для macOS та Windows.

Незважаючи на присутність нового JIT-компілятора, його не рекомендується використовувати в робочому середовищі: в деяких випадках він може уповільнити продуктивність, а також погано працювати з деякими налагоджувачами. До того ж, збірки Python з вільними потоками не підтримують JIT-компілятор.

Повні відомості про нові можливості Python 3.14 наведено в примітках до релізу.

Найбільш обговорювані статті

Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидшеMeta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше
Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмамиПлатформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами
Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce VibesSalesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes
Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub CopilotClaude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використанняJetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7
Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHubХакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub
В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний APIВ інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API
Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибірPython-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір
Рекомендації EPAM, SoftServe та Infopulse: які мови програмування варто вчити у 2023 році

Метод split(): всі способи, як розділити рядок у Python, з прикладами

Девелопер створив добірку ресурсів для айтівців: більше 100 спільнот та чатів у Telegram, YouTube та Facebook

Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

Умовні оператори в Python: приклади та як використовувати

Навіщо і як документувати код на Python: основні кроки та поради розробника

Все не так просто, як здається: розбираємо складні випадки міграції баз даних у Django

Безкоштовні IT-курси та воркшопи: PowerCode Academy відкрила доступ до своєї бібліотеки

Її падіння не за горами: чому Python — не мова програмування майбутнього (і що з цим робити)

16 книг по Python для «чайників» та «богів» програмування (або майже богів)

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Функція walk() модуля OS у Python

8 найбільш затребуваних мов розробки за кількістю вакансій

TEEI та DataCamp запустили безкоштовні курси по Python для українців

JetBrains розробляє нову мову програмування

Геттери (Getters) та сеттери (Setters): керування атрибутами в Python

Антирейтинг: технології IT, які вивчати — марнотратство

Топ-8 найзатребуваніших мов програмування у 2023 році

10 корисних скриптів для автоматизації на Python

Як стати Python-розробником: покрокова інструкція

«Математику люблю, але за неї не дуже добре платять»: розробниця про перехід із науки в IT та життя в Нідерландах

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

«Дуже простий, але тішить найсерйозніших хакерів»: за що розробники люблять нового конкурента Python

Стала відома трійка найпопулярніших мов: Java готується «поступитися лаврами»

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 4 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 1 місяць назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 2 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

Мова програмування Python оновлена до версії 3.14

 13 години назад

IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%

 15 години назад

Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro

 18 години назад

JetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі коду

 19 години назад

Google випустила модель для роботи з user-інтерфейсом Gemini 2.5 Computer Use

 21 годину назад

Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти

 2 дні назад

Запуск кількох програм Office спричиняє проблеми з Copilot

 2 дні назад

Microsoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернету

 2 дні назад

Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код

 2 дні назад

Анонси OpenAI: інструменти розробки «міні-додатків» Apps SDK та агентів AgentKit. Codex стає загальнодоступним

 2 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
2.
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
3.
Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub
4.
Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому
5.
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
6.
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
7.
Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення
8.
Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot
9.
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7
10.
Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: