Мова програмування Python оновлена до версії 3.14

Команда Python випустила версію 3.14, яка має кілька нових важливих функцій, включно з підтримкою вільної багатопотоковості, можливістю використання паралельних інтерпретаторів, покращеною підтримкою налагоджувача та новим інтерпретатором з вибором опції, яка підвищує продуктивність на 3-5%.

Вільна багатопотоковість в Python, яка вимикає глобальне блокування інтерпретатора (GIL), тепер є повною реалізацією (PEP 703) довгоочікуваної функції, що робить паралельне програмування на Python більш природним. Режим вільної багатопотоковості також дозволяє використовувати спеціалізований адаптивний інтерпретатор, який спочатку був частиною проекту Faster CPython.

Тим не менш, підхід до вільнопотокового Python має залишатись обережним. Перша проблема полягає в тому, що існуючий код може вийти з ладу, а друга проблема торкається того, що однопотоковий код працює на 5-10% повільніше під час використання вільнопотокового інтерпретатора.

Наслідком цього є те, що хоча вільнопотоковий Python тепер повністю підтримується, цей інтерпретатор не встановлюється за замовчуванням. На платформі Mac інсталятор вимагає, щоб його було обрано як користувацьку інсталяцію, а у Windows, використовуючи новий менеджер інсталяції Python з Windows Store, при інсталяції доведеться використати команду py install 3.14t, інакше запуститься однопотокова збірка.

Інші корисні функції Python 3.14 включають:

Шаблонні рядкові літерали, новий механізм інтерполяції рядків, який дозволяє легше очищувати введені користувачем дані.

Підтримка кількох інтерпретаторів в одному процесі, з перевагами продуктивності та ізоляції для деяких видів паралельного програмування.

Новий інтерфейс налагодження, який дозволяє інструментам підключатися до процесів Python без їхньої зупинки.

Новий інтерпретатор із можливістю вибору, який покращує продуктивність на 3-5%.

Підтримка стиснення Zstandard, швидкого та ефективного формату, розробленого у Facebook, у стандартній бібліотеці Python.

Новий інтерфейс командного рядка для перевірки запущених процесів Python за допомогою асинхронних завдань.

Експериментальний JIT-компілятор для macOS та Windows.

Незважаючи на присутність нового JIT-компілятора, його не рекомендується використовувати в робочому середовищі: в деяких випадках він може уповільнити продуктивність, а також погано працювати з деякими налагоджувачами. До того ж, збірки Python з вільними потоками не підтримують JIT-компілятор.

Повні відомості про нові можливості Python 3.14 наведено в примітках до релізу.