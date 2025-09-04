На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року

На GitHub виклали оригінальний вихідний код інтерпретатора BASIC 1.1 для процесора MOS 6502. Microsoft датує коміт 27 липня 1978 року. Це один з найбільш ранніх програмних продуктів компанії, який став основою для багатьох настільних комп’ютерів, таких як Apple II, Commodore PET, KIM-1, OSI, PDP-10, повідомляє сайт Microsoft.

За словами авторів проекту, «реінкарнація» 47-річного коду є спробою зберегти цифрову спадщину доби ранніх ПК. Оскільки це вихідний код, з якого розпочалася історія Microsoft як софтверної компанії. Без нього не було б MS-DOS, Windows та .NET

У README докладно описується, чому BASIC важливий:

Він зробив програмування доступним мільйонам користувачів;

Ліцензування інтерпретатора стало основою бізнес-моделі Microsoft;

Код використовувався до появи MS-DOS та Windows;

Інтерпретатор легко переносився на різні платформи, заклавши принципи кросплатформної розробки.

Проект представлений як навчальний та дослідницький ресурс з MIT-ліцензією.

Код є повноцінним інтерпретатором BASIC, написаний на Assembly для процесора MOS 6502. Він включає:

Також репозиторій містить журнал змін з точними датами коммітів кінця 70-х років — наприклад, фікси в парсингу FOR-циклів, поліпшення збирача сміття та додавання функцій користувача.