Новини 04/09/2025

На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року

Дмитро Сімагін

Журналіст

На GitHub виклали оригінальний вихідний код інтерпретатора BASIC 1.1 для процесора MOS 6502. Microsoft датує коміт 27 липня 1978 року. Це один з найбільш ранніх програмних продуктів компанії, який став основою для багатьох настільних комп’ютерів, таких як Apple II, Commodore PET, KIM-1, OSI, PDP-10, повідомляє сайт Microsoft. 

За словами авторів проекту, «реінкарнація» 47-річного коду є спробою зберегти цифрову спадщину доби ранніх ПК. Оскільки це вихідний код, з якого розпочалася історія Microsoft як софтверної компанії. Без нього не було б MS-DOS, Windows та .NET

У README докладно описується, чому BASIC важливий:

  • Він зробив програмування доступним мільйонам користувачів;
  • Ліцензування інтерпретатора стало основою бізнес-моделі Microsoft;
  • Код використовувався до появи MS-DOS та Windows;
  • Інтерпретатор легко переносився на різні платформи, заклавши принципи кросплатформної розробки.

Проект представлений як навчальний та дослідницький ресурс з MIT-ліцензією.

Код є повноцінним інтерпретатором BASIC, написаний на Assembly для процесора MOS 6502. Він включає:

Також репозиторій містить журнал змін з точними датами коммітів кінця 70-х років — наприклад, фікси в парсингу FOR-циклів, поліпшення збирача сміття та додавання функцій користувача.

