Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій

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Команда Telegram випустила beta-версію застосунку для iOS 11.13 (30945). У месенджері з’явилася можливість створювати списки завдань. Кожен список може містити до 30 елементів. Створення доступне як в особистих чатах, так і в групах.

При надсиланні в групу автор має додаткові можливості:

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Спільне заповнення. Автор може дозволити всім учасникам додавати нові пункти.

Колективне керування статусами. Також можна дозволити іншим користувачам позначати завдання «виконаним» або знімати цю позначку. У такому випадку біля галочки відображається аватар людини, яка виконала завдання.

Також оновлення отримала функція «Повідомлення каналам». Тепер під час надсилання повідомлення каналу користувач може вказати кількість зірок, які він готовий заплатити каналу за публікацію, та бажаний час публікації.

Для цього необхідно натиснути кнопку 💬 у полі введення повідомлення. У запропонованого посту зверху відображається інформаційний блок з деталями про вартість та час. Адміністратор каналу може запропонувати зміни як у тексті, так і в ціні та часі публікації.

Ця функція поки знаходиться на стадії розробки та працює лише на тестовому сервері. У майбутньому її функціонал може змінитися.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому стало відомо, що технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з російською ФСБ.

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