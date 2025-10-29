logo

Новини 29/10/2025 11:15

Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників

Центр масштабування технологічних рішень (ЦМТР) Міністерства оборони України відкриває прийом цивільних осіб на військову службу з контрактом. Військовий IT-проект зацікавлений в залученні розробників програмного забезпечення та інших фахівців на службу з проживанням у Києві, повідомляє Facebook-сторінка ЦМТР.

ЦМТР є розробником таких відомих цифрових проектів як Армія+, Імпульс, Призма, MedEvac та інших публічних та не публічних IT-рішень. 

Крім набору цивільних спеціалістів Центр продовжує переводити до себе військових фахівців через Армію+. 

Наразі ЦМТР шукає спеціалістів за наступними напрямками:

Крім IT-позицій також є відкриті вакансії для фельдшера та бухгалтера. Заявки зацікавленим особам слід подавати через платформу Lobby X.

Нагадаємо, що в серпні Міноборони України відкрило програму грантів — військові готові платити фахівцям $250 000 за технологічну інновацію.

 

