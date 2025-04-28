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Новини 28/04/2025

В «Резерв+» в травні з’являться два нові види відстрочок

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

В травні планується розширення функціоналу застосунку «Резерв+», в межах якого буде додано два нові типи відстрочки. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами чиновниці, кожна третя відстрочка в країні оформлюється через «Резерв+». Загалом застосунок має близько 4 млн користувачів.

У травні команда проєкту планує запустити два нових типи відстрочок:
  • Для людей з тимчасовою непрацездатністю на строк від 6 до 12 місяців.
  • Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Нагадаємо, що нещодавно «Резерв+» отримав функцію надсилання громадянам push-сповіщення при поданні в розшук або знятті з розшуку. Це позбавить від неприємної несподіванки, коли людина дізнається про свій статус на блокпості чи на кордоні.

 

Партнер видання

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