В «Резерв+» в травні з’являться два нові види відстрочок

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В травні планується розширення функціоналу застосунку «Резерв+», в межах якого буде додано два нові типи відстрочки. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами чиновниці, кожна третя відстрочка в країні оформлюється через «Резерв+». Загалом застосунок має близько 4 млн користувачів.

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У травні команда проєкту планує запустити два нових типи відстрочок:

Для людей з тимчасовою непрацездатністю на строк від 6 до 12 місяців.

Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років. Нагадаємо, що нещодавно «Резерв+» отримав функцію надсилання громадянам push-сповіщення при поданні в розшук або знятті з розшуку. Це позбавить від неприємної несподіванки, коли людина дізнається про свій статус на блокпості чи на кордоні.

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