Новини 26/12/2025 09:34

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

Дмитро Сімагін

Журналіст

Команда підтримки мови програмування Ruby представила реліз 4.0. Нова версія має дві великі зміни: експериментальну функцію Ruby Box та новий JIT-компілятор ZJIT.

Ruby Box — це новий експериментальний механізм ізоляції коду, який дозволяє запускати визначення класів, модулів, глобальних змінних і навіть підключення бібліотек в окремому «боксі» ізольованому від решти програми. Ідея функції проста: ізолювати побічні ефекти. 

Ruby Box буде корисний при запуску тестів з агресивними патчами, паралельному запуску кількох версій веб-додатку для blue-green деплою та експериментами із залежностями в одному Ruby-процесі.

Ше одна ключова новинка — ZJIT. Це новий компілятор just-in-time, який в наступній версії повинен прийти на зміну YJIT. Зараз, за словами команди, він поки поступається YJIT. Тому експериментувати з ним можна, але в продакшен краще не застосовувати. 

Що стосується паралелізму в Ruby, то Ractor отримав новий механізм синхронізації Ractor::Port, який спрощує обмін повідомленнями. Внутрішні структури були перероблені для зниження блокувань та конкуренції за CPU-кеш.

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

 26.12.2025 09:34

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

 24.12.2025 16:57

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

 24.12.2025 15:52

Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM

 24.12.2025 12:44

У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

 24.12.2025 12:10

Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники

 24.12.2025 10:26

Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту

 24.12.2025 09:29

Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

 23.12.2025 15:56

Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000

 23.12.2025 15:30

Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів

 23.12.2025 12:19

