Розробники з КНДР тепер готові орендувати особисті дані за третину зарплати

Шукаючи віддалену роботу в західних компаніях, громадяни КНДР тепер готові не тільки «орендувати ноутбук», але й вдаються до повної фальсифікації особистості. Іноді це відбувається за допомогою викрадених особистих даних та діпфейк-відео на співбесідах, в інших випадках фальсифікація особистості проходить за підтримки формального працівника — громадянина США або іншої західної країни. Про це пише Bleeping Computer.

IT-фахівці з Північної Кореї переконують іноземців діяти як підставні особи для отримання віддаленої роботи в цільовій компанії. За умовами співпраці фронтмен «працює» обличчям реального корейського програміста під час взаємодії з компанією на співбесідах та онлайн-мітингах. За це він отримує від 20% до 35% зарплати протягом терміну дії контракту. Всю іншу роботу замість нього виконує спеціаліст з КНДР (або кілька людей).

Підставна особа також надає віддалений доступ до свого ноутбука через AnyDesk, щоб компанія-роботодавець могла переконатись, що їхній новий працівник має місцеву IP-адресу.

В іншому варіанті підставній особі пропонується 10% за використання лише його особистої інформації та ноутбука, поки північний кореєць сам проводить співбесіди.

Дослідницька група Web3 Threats з компанії цифрових фінансових послуг Bitso задокументувала не менше шести зустрічей з агентами КНДР, які шукали довірливих програмістів, готових швидко заробити. Нещодавно вони знайшли кілька облікових записів GitHub, з яких розсилався спам у репозиторії про набір осіб, які повинні проходити технічні співбесіди (.NET, Java, C#, Python, JavaScript, Ruby, Golang, Blockchain) під наданими фальшивими ідентифікаторами.

Від кандидатів навіть не вимагається бути фахівцем у технічних сферах, оскільки рекрутер обіцяв допомогти «ефективно реагувати на запити інтерв’юерів». Щоб зробити пропозицію привабливішою, агент КНДР встановив фінансові очікування на рівні «близько $3000 на місяць».