Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

Тейлор Отвелл, розробник популярного PHP-фреймворку Laravel, радить розробникам не писати надто складний код. За його словами, програмне забезпечення має бути «простим, одноразовим і легким для змін», хоча декого приваблює створення «соборів складності, які не так легко змінити», пише The Register.

На думку Отвелла, іноді бувають справді складні проблеми, але якщо розробник знаходить рішення, яке виходить за рамки стандартного документованого способу в такому фреймворку, як Laravel або Ruby on Rails, «це буде як запах». Запах коду — це термін, який використовують для позначення коду, який працює, але може спричинити проблеми пізніше.

У 2010 році Тейлор Отвелл за 7 місяців розробив Laravel, який став еквівалентом Ruby on Rails для PHP. На той час існуючі фреймворки PHP були занадто схожі на інструменти Java, і Отвелл хотів зробити щось із вбудованим ORM (об’єктно-реляційним маппером), що могло дати більше функціональності одразу після встановлення.

Деякі аспекти Laravel були запозичені з Microsoft ASP.NET MVC, який має механізм перегляду під назвою Razor. «Тому я назвав наш механізм перегляду Blade. Він був безпосередньо натхненний ASP.NET», — пояснив Отвелл.

Згідно з останнім опитуванням екосистеми розробників JetBrains, Laravel використовують 61% розробників PHP. Далі йдуть WordPress з 23% і Symfony з 21%. За даними Stack Overflow, Laravel використовують 8,9% розробників загалом (не лише PHP), а Symfony – 4%. Однак WordPress популярніший за будь-який з них – 13,6%, але його (як і Drupal, який також базується на PHP) не можна безпосередньо порівнювати, оскільки це система керування контентом, а не універсальний фреймворк.

Наскільки хороший Laravel? Обговорення на Hacker News демонструє неоднозначні думки, а також підтверджує, що оновлення 2013 року було проблематичним. Один коментатор написав, що Laravel просто більш зручний для початківців, ніж Symfony. Однак інші обговорення, як правило, підтвердили точку зору Отвелла – щоб отримати найкраще від Laravel, потрібно прийняти те, як він задуманий для роботи.