logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/09/2025

Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

Дмитро Сімагін

Журналіст

Тейлор Отвелл, розробник популярного PHP-фреймворку Laravel, радить розробникам не писати надто складний код. За його словами, програмне забезпечення має бути «простим, одноразовим і легким для змін», хоча декого приваблює створення «соборів складності, які не так легко змінити», пише The Register. 

На думку Отвелла, іноді бувають справді складні проблеми, але якщо розробник знаходить рішення, яке виходить за рамки стандартного документованого способу в такому фреймворку, як Laravel або Ruby on Rails, «це буде як запах». Запах коду — це термін, який використовують для позначення коду, який працює, але може спричинити проблеми пізніше.

У 2010 році Тейлор Отвелл за 7 місяців розробив Laravel, який став еквівалентом Ruby on Rails для PHP. На той час існуючі фреймворки PHP були занадто схожі на інструменти Java, і Отвелл хотів зробити щось із вбудованим ORM (об’єктно-реляційним маппером), що могло дати більше функціональності одразу після встановлення.

Деякі аспекти Laravel були запозичені з Microsoft ASP.NET MVC, який має механізм перегляду під назвою Razor. «Тому я назвав наш механізм перегляду Blade. Він був безпосередньо натхненний ASP.NET», — пояснив Отвелл.

Згідно з останнім опитуванням екосистеми розробників JetBrains, Laravel використовують 61% розробників PHP. Далі йдуть WordPress з 23% і Symfony з 21%. За даними Stack Overflow, Laravel використовують 8,9% розробників загалом (не лише PHP), а Symfony – 4%. Однак WordPress популярніший за будь-який з них – 13,6%, але його (як і Drupal, який також базується на PHP) не можна безпосередньо порівнювати, оскільки це система керування контентом, а не універсальний фреймворк.

Наскільки хороший Laravel? Обговорення на Hacker News демонструє неоднозначні думки, а також підтверджує, що оновлення 2013 року було проблематичним. Один коментатор написав, що Laravel просто більш зручний для початківців, ніж Symfony. Однак інші обговорення, як правило, підтвердили точку зору Отвелла – щоб отримати найкраще від Laravel, потрібно прийняти те, як він задуманий для роботи.

Головна > Новини > Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

Найбільш обговорювані статті

Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з ClaudeAnthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude
Зайнятість програмістів-початківців знизилася на 13% — дослідження Стенфордського університетуЗайнятість програмістів-початківців знизилася на 13% — дослідження Стенфордського університету
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часуРозробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу
Anthropic випустила браузерну версію агента ClaudeAnthropic випустила браузерну версію агента Claude
Документи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмаріДокументи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмарі
Microsoft розповіла про всі нові функції Visual Studio 2022 17.14Microsoft розповіла про всі нові функції Visual Studio 2022 17.14
Виявлено першу програму-вимагач на базі штучного інтелектуВиявлено першу програму-вимагач на базі штучного інтелекту
xAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовнаxAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовна
Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіхЗумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх
Код пишеться 15% часу, решта – оптимізація під навантаження: як створюють highload-сервіси на PHP 

 

«Ми що, девопси, щоб все налаштовувати?»: як без проблем провести налагодження PHP-застосунку

«Вона настільки потворна, що я б мільйон разів віддав перевагу JS»: чому розробники ненавидять PHP та як врятувати мову

Тестуємо вебдодатки за допомогою Laravel та PHPUnit: як правильно писати тести — з прикладами

10 + волонтерських вакансій на Djinni для айтівців, які хочуть допомогти

Як увійти в IT: Djinni опублікував топ затребуваних вакансій без вимог до досвіду

Як реалізувати системи з високим навантаженням на PHP: особистий досвід

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?

 

Більше 50% Go i Ruby розробників з досвідом 3+ роки найняли на $5000. PHP — на самому дні

Djinni оцінив шанси програмістів на пропозиції: статистика за категоріями

PHP — живіше всіх живих. Djinni показав статистику пропозицій за січень

Мова програмування PHP оновлена до версії 8.4

Команда розробників поскаржилась на Next.js і перейшла на чистий React

Звіт Cloudflare: мова Go — найпопулярніша для API, PHP — для фреймворків і бібліотек

PHP-розробників визнано «найдешевшими» в Україні

Команда React офіційно припинила підтримку Create React App

Нова версія фреймворку Tailwind CSS 4.0 пришвидшує збірку в 5 разів

Веб-фреймворк JetBrains Ktor отримав оновлення, яке спрощує створення проектів

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 3 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 3 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 1 місяць назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 місяць назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
Новини - 1 тиждень назад
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Новини

Google спростувала чутки про критичний баг у безпеці Gmail

 10 секунд назад

В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію

 3 години назад

LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки

 4 години назад

Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

 9 години назад

В Україні побільшало фізичних осіб і компаній, які працюють в IT

 23 години назад

Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python

 1 день назад

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI

 1 день назад

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

 1 день назад

Розробники платять більше за використання ШІ, хоча ціна токенів знижується

 1 день назад

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

 4 дні назад

Спецпроєкти

AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Топ текстів тижня
1.
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу
2.
Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту
3.
Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed
4.
Anthropic тестує веб-додаток Claude Code
5.
Виявлено першу програму-вимагач на базі штучного інтелекту
6.
Документи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмарі
7.
Google запускає локальну версію Gemini
8.
Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor
9.
В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
10.
OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: