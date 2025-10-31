logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 31/10/2025 09:46

Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google оновила фреймворк ADK (Agent Development Kit). Вперше представлений у квітні цього року, ADK допомагає опанувати повний життєвий цикл розробки агентів штучного інтелекту, включаючи створення, тестування та розгортання, пише Developer-Tech.

Хоча ADK оптимізовано для Gemini та екосистеми Google, він не залежить від моделі та створений для сумісності з іншими фреймворками, які підтримують роботу на Python і Java.

Компанія рекомендує розгортати ADK у Vertex AI Agent Engine Runtime, повністю керованому сервісі Google Cloud, спеціально розробленому для розгортання, керування та масштабування агентів штучного інтелекту.

Створення агента в ADK є відносно простим процесом за допомогою Python, однак справжня цінність полягає в потужному наборі інструментів, які надає вам цей фреймворк. Багато хто з розробників засмічує свої функції операторами print(), намагаючись швидко побачити, про що «думає» програма в будь-який момент. Це класичний метод налагодження, але він не завжди підходить, коли ви намагаєтеся зрозуміти багаторівневу логіку агента, масив інструментів, які він має в своєму розпорядженні, та часто непередбачувану природу мовної моделі, яка його живить.

Оскільки ADK оснащено інструментом командного рядка та веб-інтерфейсом, ви можете спостерігати за робочим процесом і детально відстежувати кожен крок, від введення даних користувачем до остаточної відповіді.

Коли ваш агент робить щось неочікуване, замість того, щоб переглядати журнали чи додавати більше операторів print(), ви можете просто натиснути rewind (перейти назад). Інтерфейс ADK діє як традиційний налагоджувач, дозволяючи вам повернутися назад у процесі прийняття рішень агентом. Цей миттєвий цикл зворотного зв’язку скорочує час розробки та налагодження з тижнів до годин, дозволяючи вам швидко виконувати ітерації та швидко створювати інтелектуальні агенти ШІ.

Фреймворк постачається з вбудованою системою тестування, розробленою для того, щоб ваш агент був випробуваний задовго до того, як користувачі почнуть з ним взаємодіяти. Ви можете створити набір тестових випадків — наприклад, у простому JSON-файлі — які охоплюють широкий спектр різних сценаріїв та визначають очікувані результати для кожного з них. Потім ви можете автоматично запускати ці тести, щоб перевірити не лише правильність остаточної відповіді, але й те, чи агент дійшов до неї логічним та ефективним способом.

Головна > Новини > Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java

Найбільш обговорювані статті

GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об'єднає Codex, Claude і JulesGitHub запускає платформу Agent HQ, яка об’єднає Codex, Claude і Jules
Microsoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічникаMicrosoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічника
FAVBET Tech сплатили ₴650 млн податків у 2025-му. Це 20 тис. дронів або 40 тис. антидронових рушниць
Розробники тепер можуть створювати Android-програми на мові SwiftРозробники тепер можуть створювати Android-програми на мові Swift
Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2
У LLM-моделей з'явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечнимУ LLM-моделей з’явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним
Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшалоManual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з КитаємСтартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
Прибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерамПрибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерам
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Метод split(): всі способи, як розділити рядок у Python, з прикладами

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Девелопер створив добірку ресурсів для айтівців: більше 100 спільнот та чатів у Telegram, YouTube та Facebook

Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Умовні оператори в Python: приклади та як використовувати

Java 17 майже ніхто не помітив, а дарма: чому я вирішив перейти на нову версію

Навіщо і як документувати код на Python: основні кроки та поради розробника

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Все не так просто, як здається: розбираємо складні випадки міграції баз даних у Django

Безкоштовні IT-курси та воркшопи: PowerCode Academy відкрила доступ до своєї бібліотеки

Лише 12% Java-розробників не використовують інструменти зі штучним інтелектом — дослідження

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Фреймворк Spring та його особливості

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 2 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Новини - 1 місяць назад
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
Новини - 3 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 1 місяць назад
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

Новини

Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust

 31.10.2025 12:22

OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді

 31.10.2025 11:17

Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java

 31.10.2025 09:46

Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet

 30.10.2025 16:56

Google NotebookLM тепер має пам'ять діалогів з користувачем

 30.10.2025 15:51

В App Store з'явились три нові функції для розробників

 30.10.2025 12:17

В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги

 30.10.2025 10:57

Популярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScript

 30.10.2025 09:37

Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon

 29.10.2025 16:39

Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника

 29.10.2025 15:36

Спецпроєкти

Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Топ текстів тижня
1.
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
2.
Експерти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
3.
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
4.
Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2
5.
У LLM-моделей з’явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним
6.
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
7.
Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
8.
Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel
9.
«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11
10.
В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: