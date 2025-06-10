Українська IT-компанія MacPaw проводить закрите бета-тестування ШІ-асистента Eney
Українська компанія MacPaw, відома своїми програмами CleanMyMac і ClearVPN, вже два тижні проводить закрите бета-тестування свого ШІ-асистента Eney. Вперше цей проект для екосистеми Mac представили на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі в січні цього року, повідомляє AIN.
Помічник Eney на базі штучного інтелекту здатний самостійно конвертувати файли, підсумовувати зустрічі, оптимізувати систему та виконувати інші завдання. Тестування асистента триватиме, поки компанія-розробник не збере достатню кількість відгуків, розповіла Product Marketing Manager проекту Людмила Мехед.
Скільки людей нині тестують продукт — у MacPaw не розкрили. Але розповіли, що отримали значно більше заявок у список очікування, ніж планували. За результатами тестування Eney можуть удосконалити, повноцінний реліз очікується до кінця поточного року.
Eney — це помічник на основі штучного інтелекту, який працюватиме на macOS 14+. Він об’єднує різні застосунки в єдиному інтерфейсі. Серед них — програми MacPaw, зокрема CleanMyMac і ClearVPN, і застосунки незалежних розробників. Також Eney працює з локальними LLM-моделями, щоб обробляти більшу частину запитів на самому пристрої.
«Потенційно чутливі дані залишаються на пристроях користувачів, зберігаючи конфіденційність. Швидкість виконання і робота в офлайн-режимі є приємними бонусами такого підходу», — розповіли в MacPaw.
Зараз Eney доступний безкоштовно англійською мовою в межах підписки на Setapp — магазин застосунків компанії. І щоб спробувати його, треба приєднатися до списку очікування та бути користувачем цього магазину.
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