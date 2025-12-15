logo

Залізо 15/12/2025 11:26

Українська освіта не встигає реагувати на дефіцит інженерів у DefenceTech — дослідження ITExpert

Дмитро Сімагін

Журналіст

Навіть приріст у +82% заяв на окремі технічні спеціальності не покриває потреби ринку. На окремі інженерні вакансії роботодавці можуть не отримати жодного відгуку.

IT-рекрутингове агентство ITExpert представило перше комплексне дослідження про кадровий дефіцит у DefenceTech: від аналізу даних університетів до порівняння навчальних програм і коментарів п’яти MilTech-компаній. У дослідженні взяли участь представники п’яти DefenceTech-компаній, найбільших технічних університетів — КПІ ім. Ігоря Сікорського та Львівської Політехніки, а також засновники одного з перших онлайн-курсів з Hardware в Україні — Beetroot Academy. Аналіз охоплює 2021–2025 роки.

Що показало дослідження ITExpert

DefenceTech — один із найдинамічніших секторів української економіки. На ринку вже понад 500 компаній, а попит на інженерів зростає швидше, ніж кількість людей, які готові працювати з апаратними технологіями.

  • На окремих інженерних вакансіях роботодавці отримують 0–2 кандидати, що прямо впливає на підхід до наймання та швидкість розробки продуктів. 
  • У 2025 році кількість заяв на ключові MilTech-напрями в КПІ ім. Ігоря Сікорського та Львівській Політехніці зросла від +23% до +82%. Найбільший приріст показують напрями «Авіоніка» (Львівська Політехніка) та «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (КПІ). Хоч темпи зростання помітні, вони не повернулися до довоєнних рівнів, коли потреба ринку у нішевих фахівцях була не такою високою.

  • Згідно з даними ЄДЕБО, щороку КПІ приймає близько 3,8 тис. студентів на відповідні спеціальності — -12% за рік у середньому. У Львівській Політехніці кількість зарахованих студентів лишається відносно стабільною (близько 780 осіб), а у 2025 ця цифра зросла до 880 — найвище значення за п’ять років.
  • Попри зростання інтересу роботодавців, частина навчальних програм досі не містить критичних модулів — РЕБ, High-speed PCB design, Altium, пайки тощо.
  • Університети активніше залучають бізнес до розвитку технічної освіти: компанії відкривають лабораторії, оновлюють обладнання та допомагають формувати практичні модулі. У КПІ ім. Ігоря Сікорського працюють лабораторії від SQUAD, Ajax Systems, Skyfall, Datacom, Keysight, Melexis, EPAM та інших партнерів, у Львівській Політехніці — простори від Infineon, Ajax, Lifecell, Kyivstar та Cisco. Це дає студентам доступ до сучасних інструментів — від радіозв’язку та embedded до мікроелектроніки.
  • Окремо відзначено роль швидких технічних програм. Наприклад, Embedded Development у Beetroot Academy вже має близько 50 студентів. Попри швидкість курсу, він передбачає практичну частину — шість проєктів. Студенти отримують індивідуальні набори поштою перед стартом навчання, щоб мати змогу працювати з «залізом» з першого модуля.

Що каже індустрія

«На ринку бракує інженерів, які можуть створювати апаратні рішення з нуля: чіпи, плати, модулі зв’язку, навігаційні системи. Це роки навчання і доступ до лабораторій, а не швидкі курси», — Микола Клєстов, CTO ITExpert.

«Найпомітніший дефіцит — PCB Design Engineer і RF Engineer: попит різко виріс, а пропозиція майже не змінилася. Особливо цінні інженери, які вже працювали з FPV-дронами, системами зв’язку та враховують вплив РЕБ», — Павло Чубка, Recruitment Manager у Twist Robotics.

«Найважче знайти інженерів зі знанням електроніки та конструкторської справи: робота з Altium, розведення плат, паяння компонентів», — Аліна Богульська, Frontline Robotics.

Як компанії скорочують кадровий розрив

У реліз увійшли найефективніші практики ринку:

  • Співпраця з університетами: створення лабораторій, стажування та виділення додаткових стипендій.
  • Вирощування інженерів усередині компанії.
  • Можливість внутрішніх переходів. Наприклад, з RF-інженерів — у PCB design (кейс Twist Robotics).
  • Підтримка ветеранів та їх інтеграція в R&D-команди.

MilTech-компанія «Атлон Авіа» працює не лише з університетами, але й школами. Цьогоріч команда запустила курс «Як працюють безпілотні системи» на прикладі їхнього БпЛА «Фурія» для викладачів предмета «Захист України» у партнерстві з Департаментом освіти Харкова.

Україна рухається у правильному напрямку: університети оновлюють програми, онлайн-курси додають практику, компанії створюють лабораторії та активно працюють із молоддю. Та цього все ще не вистачає. Потреби DefenceTech зростають швидше, ніж кількість людей, які обирають інженерні професії. Щоб подолати розрив, інженерія має стати масовим вибором — не «нішевим» напрямом. Це спільний виклик для держави, університетів і бізнесу.

Про ITExpert

ITExpert — українська IT-рекрутингова агенція, яка на ринку з 2015. Закрили 1 300+ вакансій для компаній, серед яких Deloitte, Bolt, Fozzy Group, Nova Poshta, Metinvest Digital та багато інших. Закривають потреби у інженерах та технічних спеціалістах для таких сфер: FinTech, AI/ML, Ecommerce, MilTech та інших. У команді 32 IT-рекрутери та CTO.

 

