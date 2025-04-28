В Україні запустили маркетплейс military-технологій та військового програмного забезпечення

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск платформи Brave1 Market — маркетплейсу технологій і програмного забезпечення для українських військових. Як запевняють в Telegram-каналі Мінцифри, нова платформа «працюватиме як Rozetka або eBay».

«Військові обиратимуть техніку, зможуть порівняти товари та придбати дрон, робот або боєприпаси напряму у виробника за гроші військової частини. У майбутньому додамо можливість купувати за електронні бали, які підрозділи отримують за ураження цілей окупантів», — пояснюють в міністерстві.

Вже відомо, що на маркетплейсі представлено понад 1000 рішень: БпЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, компоненти, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.

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Щоб обрати потрібну техніку, потрібно авторизуватися на маркетплейсі через «Дію». Особливо чутлива інформація міститься в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему «Дельта».

Мінцифри прогнозує, що маркетплейс Brave1 спростить взаємодію між розробниками та військовими. Захисники зможуть за кілька кліків обрати потрібну технологію, порівняти характеристики різних засобів, звʼязатися з виробником й укласти пряму угоду. Нова платформа допоможе поширити на лінії фронту найбільш ефективні технології, адже військові часто не знають про засоби, які вже є на ринку і які можуть допомогти їм ефективно виконувати завдання.

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