Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів
Європейський Союз запускає програму фінансування на загальну суму €20 млн для підтримки українських технологічних стартапів. Очікується, що що фінансування отримають близько 40 проектів, зазначає офіційний сайт Європейської Ради.
Українські стартапи зможуть отримати гранти у розмірі від €300 000 до €500 000 для доведення своїх технологій до стадії виходу на ринок (від TRL 4 до TRL 6–7).
Особливий акцент буде зроблено на підприємствах, очолюваних жінками, для сприяння інклюзивності в технологічному ландшафті України.
Програма спрямована на прискорення розвитку технологій у сферах:
- штучного інтелекту;
- робототехніки;
- біотехнологій;
- кібербезпеки.
Також до участі в програмі можуть додаватись компанії з інших напрямів, що є стратегічно важливими для економіки та безпеки України.
Заявки приймаються з 12 серпня , а кінцевий термін подання заявок — 26 листопада 2025 року.
Для отримання детальної інформації про конкурс, включаючи його умови та вимоги, будь ласка, відвідайте спеціальну сторінку Порталу фінансування та тендерів ЄС .
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