logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 17/07/2025

Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Європейський Союз запускає програму фінансування на загальну суму €20 млн для підтримки українських технологічних стартапів. Очікується, що що фінансування отримають близько 40 проектів, зазначає офіційний сайт Європейської Ради. 

Українські стартапи зможуть отримати гранти у розмірі від €300 000 до €500 000 для доведення своїх технологій до стадії виходу на ринок (від TRL 4 до TRL 6–7).

Особливий акцент буде зроблено на підприємствах, очолюваних жінками, для сприяння інклюзивності в технологічному ландшафті України.

Програма спрямована на прискорення розвитку технологій у сферах:

  • штучного інтелекту;
  • робототехніки;
  • біотехнологій;
  • кібербезпеки.

Також до участі в програмі можуть додаватись компанії з інших напрямів, що є стратегічно важливими для економіки та безпеки України.

Спецпроєкти
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech

Заявки приймаються з 12 серпня , а кінцевий термін подання заявок — 26 листопада 2025 року.  

Для отримання детальної інформації про конкурс, включаючи його умови та вимоги, будь ласка, відвідайте спеціальну сторінку Порталу фінансування та тендерів ЄС .

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

Найбільш обговорювані статті

AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелектуAWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту
Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналомAmazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом
Microsoft планує додати до Windows режим відновлення, який дозволить запустити комп’ютери з пошкодженою ОС
29% запитів до ChatGPT пов'язані з програмуванням. Рік тому було 44%29% запитів до ChatGPT пов’язані з програмуванням. Рік тому було 44%
OpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промти, а не кодOpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промпти, а не код
xAI вимагає від співробітників встановити на свої пристрої софт для стеженняxAI вимагає від співробітників встановити на свої пристрої софт для стеження
В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпеченняВ Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення
Застаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBEЗастаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBE
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмуванняРозробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
Uklon запустив конкурс для українських стартапів з призовим фоном €40 000

«Деяким інвесторам взагалі начхати на ваш продукт»: розробник платформи для зміни акценту про те, як створити свій стартап з нуля і де брати гроші

Хакатон KUMEKATHON: як Web3-стартапам отримати до $200 000 фінансування та міжнародний розголос

Гнучкість та менше витрат: масові звільнення призвели до рекордного росту стартапів

Google надав гранти 25 українським стартапам

Чи потрібні стартапу PM та QA?

Стартапи з офісними працівниками зростають у 3,5 разів швидше — дослідження

Аналітики прогнозують в 2024 році «масове вимирання» стартапів. Але не ШІ-проєктів

Google виділила 24 гранти для українських стартапів: хто отримає по $100 тис.

12% стартапів закрились після початку війни — дослідження

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

Українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю

Вебінар «10 маркетингових помилок, які роблять засновники стартапів»

 

Мінекономіки запустило пільгові гранти для виробників дронів

Українським розробникам пропонують грант на $500 000 від Meta

У чверті стартапів 95% коду написано штучним інтелектом — CEO стартап-акселератора Y Combinator

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

Засновник українського стартапу 3DLook створив холдинг для купівлі дрібних IT-компаній

Google профінансує не менше 60 українських стартапів у 2025 році

Заснована українцями компанія Rentberry отримала оцінку в $1 млрд

Україну на Web Summit представлять 24 стартапи

Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index

Фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у два нові мілтек ШІ-стартапи

Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 3 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 1 місяць назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 1 тиждень назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 1 тиждень назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 3 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Новини

Найближчими тижнями в Резерв+ з'являться нові види відстрочок

 8 години назад

Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

 9 години назад

Amazon запускає AgentCore — набір послуг для розгортання та роботи ШІ-агентів

 12 години назад

Компанії масово відмовляються від Oracle Java на користь відкритого коду

 14 години назад

Liquid AI випустив перший SDK для розробки мобільних додатків зі штучним інтелектом

 15 години назад

На Миколаївщині з’явився перший в Україні обласний ШІ-консультант «Хвилька»

 1 день назад

Українські хакери знищили сервери та мережеву інфраструктуру російської мілтек-компанії Gaskar Group

 1 день назад

Оновлення Next.js 15.4 покращує Turbopack перед версією 16

 1 день назад

Gemini 2.5 Pro залишається найкращою LLM-моделлю для кодування. Новинка Grok 4 лише третя

 1 день назад

Росіян готують до штрафів за перегляд українських сайтів

 2 дні назад

Спецпроєкти

Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Топ текстів тижня
1.
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
2.
У Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
3.
Шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000
4.
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
5.
Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна
6.
В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с
7.
OpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промпти, а не код
8.
Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом
9.
AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту
10.
29% запитів до ChatGPT пов’язані з програмуванням. Рік тому було 44%

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: