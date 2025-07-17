Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

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Європейський Союз запускає програму фінансування на загальну суму €20 млн для підтримки українських технологічних стартапів. Очікується, що що фінансування отримають близько 40 проектів, зазначає офіційний сайт Європейської Ради.

Українські стартапи зможуть отримати гранти у розмірі від €300 000 до €500 000 для доведення своїх технологій до стадії виходу на ринок (від TRL 4 до TRL 6–7).

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Особливий акцент буде зроблено на підприємствах, очолюваних жінками, для сприяння інклюзивності в технологічному ландшафті України.

Програма спрямована на прискорення розвитку технологій у сферах:

штучного інтелекту;

робототехніки;

біотехнологій;

кібербезпеки.

Також до участі в програмі можуть додаватись компанії з інших напрямів, що є стратегічно важливими для економіки та безпеки України.

Заявки приймаються з 12 серпня , а кінцевий термін подання заявок — 26 листопада 2025 року.

Для отримання детальної інформації про конкурс, включаючи його умови та вимоги, будь ласка, відвідайте спеціальну сторінку Порталу фінансування та тендерів ЄС .

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