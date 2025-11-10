Зарплати українських розробників зменшуються, але наймів стає більше

За підсумками жовтня зарплати розробників в Україні демонструють тенденцію до зниження. В порівнянні з даними аналогічного періоду 2024 та 2023 років, єдиною категорією, де фіксується зростання зарплат, є Senior-розробники з досвідом 5-7 років. За останній рік середньомісячний дохід цих фахівців зріс з $3500 до $4000. Однак, це все одно менше, якщо порівнювати з жовтнем 2023 року ($4300), повідомляє Djinni.

Примітно, що зарплати Senior-розробників з досвідом 7+ років скоротились: два роки тому вони отримували в середньому $5000, тоді як зараз — $4500.

В категоріях мідлів стостерігається стабільність для фахівців з досвідом 3-4 роки ($2500) та зниження для більш молодих розробників. Якщо в 2023 році досвід комерційної розробки давав сподівання на зарплату в $1500, то тепер — лише $1300. Рік досвіду або його відсутність гарантують лише $400-600 щомісяця. Два роки тому джун з 1 роком досвіду отримував у середньому $800.

Що стосується наймів, то в жовтні їх зафіксовано на 18% більше, ніж у вересні, таі навіть більше, ніж минулого року.

Топ категорій в наймах:

JavaScript — 8% наймів, їх частка продовжує знижуватись

Python — 6.2%, вперше опинився так високо в рейтингу

Marketing 6.2%, частка виросла з минулого місяця, але менша, ніж минулого року.

QA — 6.1% — помінявся місцями з пайтоном

Design 5.9% (у попередньому кварталі було 5.2%)

Порівняно з минулим роком відчутно зросла частка (і кількість) наймів в категорії Python, .NET, QA Automation, Business Analyst i Data Scientists. Знизилась — крім згаданого фронтенду, QA i маркетингу, кількість найнятих Project Manager, PHP i Fullstack.