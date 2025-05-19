Apple відмовиться від анонсу нових функцій до їхньої готовності

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Компанія Apple хоче припинити анонсувати нові функції за місяці до їхньої готовності. Це рішення стало відповіддю на невдачі з кількома релізами, які були представлені на минулих конференціях. Про це повідомляє Bloomberg.

На WWDC 2024 Apple представила розумну персоналізовану версію Siri, але через рік вона так і не була випущена. Аналогічна ситуація сталася з новою версією CarPlay, яка була анонсована ще в 2022 році. Ці затримки змусили компанію переглянути підхід до анонсів, щоб нові функції демонструвалися лише тоді, коли вони повністю готові.

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Apple також планує відокремити бренд Apple Intelligence від Siri. Це рішення пов’язане з репутаційними проблемами голосового помічника, які, на думку компанії, можуть ускладнювати просування функцій на базі штучного інтелекту.

Незважаючи на невдачі, Apple продовжує розвивати рішення на базі штучного інтелекту. Компанія інтегрує можливості Apple Intelligence в інші програми, включаючи інструмент для оптимізації роботи акумулятора та віртуальний помічник зі здоров’я в рамках проекту Project Mulberry. Для користувачів у країнах ЄС готується функція, яка дозволяє відмовитися від Siri на користь сторонніх голосових помічників. Крім того, Apple працює над новою інфраструктурою для Siri на базі великої мовної моделі, щоб усунути попередні технічні недоліки.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що Apple намагається відмовити європейців від використання додатків для iOS, які підтримують альтернативні способи оплати. Для цього компанія Тіма Кука створює страхітливі попередження про «ризиковані програми»

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