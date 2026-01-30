/>
30/01/2026

ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI може відмовитися від ChatGPT Agent — інструменту, який випустили лише шість місяців тому. Після релізу він мав 4 млн активних платних користувачів (близько 11% всіх підписників ChatGPT). Тепер їхня кількість скоротилася до менш ніж 1 мільйона, пише The Decoder.

Основна причина падіння популярності — користувачі так і не зрозуміли, для чого потрібен ChatGPT Agent. Проблеми зі швидкістю, надійністю та кібербезпекою теж не допомогли.

ChatGPT Agent створювали як універсальний агент, який здатний керувати комп’ютером та виконувати складні дії від імені користувача, але на практиці його ключовою відмінністю від однойменного чат-боту виявився лише вбудований віртуальний браузер. При цьому сам ChatGPT вже давно вміє писати код, аналізувати зображення та працювати з інтернетом.

У 2025 році OpenAI вже запускала Deep Research — інструмент, який компанія також назвала агентом. В результаті назва ChatGPT Agent лише посилила плутанину.

Тепер OpenAI робить ставку на спеціалізовані інструменти, призначення яких легше пояснити. Нещодавно компанія представила Shopping Research — агента для підбору та аналізу товарів.

Нагадаємо, що кілька днів тому OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT.

 

