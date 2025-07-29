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Новини 29/07/2025

ChatGPT навчився проходити перевірку того, що користувач є людиною

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Перші користувачі нового ChatGPT — наразі він доступний лише у версіях Pro, Plus і Team — поділилися своїм досвідом використання ШІ, виявивши, що він здатний легко обходити безпекові заходи. Про це повідомили Букви.

В одному випадку, про який розповіли на Reddit, ChatGPT пояснив процес обходу заходів перевірки Cloudflare на наявність ботів.

«Я натисну на прапорець «Підтвердьте, що ви людина», щоб завершити перевірку на Cloudflare. Цей крок необхідний, щоб довести, що я не бот, і продовжити дію», — написав бот.

Система Cloudflare – один з найпоширеніших заходів безпеки, який застосовують вебсайти для блокування автоматизованого трафіку. Поле «Я не робот» часто використовується замість складнішої перевірки CAPTCHA.

OpenAI заявила, що її найновіший чат-бот завжди запитуватиме дозвіл перед тим, як вчинити будь-які дії, що мають наслідки, і його можна перервати в будь-який момент.

«ChatGPT буде інтелектуально переглядати вебсайти, фільтрувати результати, підказувати вам безпечно входити в систему, коли це потрібно, виконувати код, проводити аналіз і навіть створювати редаговані слайд-шоу та таблиці, що підсумовують його висновки», — оголосила компанія.

OpenAI визнає ризики, проте стверджує, що посилила свої заходи безпеки.

Партнер видання

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