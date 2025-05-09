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Новини 09/05/2025

ChatGPT тепер може аналізувати код на GitHub

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

OpenAI вдосконалює свою функцію Deep Research, додавши до неї можливість аналізу коду в репозиторіях GitHub через спеціальний «конектор». Бета-версія конектора дозволяє розробникам ставити запитання щодо кодових баз та технічної документації. Про це повідомляє TechCrunch.

За словами речника OpenAI, доступ до конектора з’явиться для користувачів ChatGPT Plus, Pro та Team протягом наступних кількох днів, для користувачів тарифів Enterprise та Edu нова функція вже відкрита.

«Я часто чую, що користувачі вважають агента глибокого дослідження ChatGPT настільки цінним, що хочуть, щоб він підключався до їхніх внутрішніх джерел. Ось чому сьогодні ми представляємо наш перший конектор», — написав керівник відділу бізнес-продуктів OpenAI Нейт Гонсалес у блозі на LinkedIn.

Крім відповідей на запитання про кодові бази, новий конектор ChatGPT для глибоких досліджень на GitHub дозволяє користувачам чат-боту розбивати специфікації продукту на технічні завдання та залежності, узагальнювати структуру коду та шаблони. Нова функція допомагає краще зрозуміти, як впроваджувати нові API, використовуючи реальні приклади коду.

В OpenAI заявили, що ChatGPT враховуватиме налаштування організації, тому користувачі бачитимуть лише той контент на GitHub, який їм вже дозволено переглядати, та ті бази коду, до яких було явно надано спільний доступ.

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