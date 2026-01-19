Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту

Google анонсує нову функцію Comments to SQL, яка дає можливість писати SQL-запити природною англійською мовою та перетворювати їх на виконувані запити в BigQuery Studio. За твердженням компанії, це пришвидшить аналіз даних і знизить технічний бар’єр для роботи зі складними запитами, пише InfoWorld.

Щоб розпочати роботу із запитами, користувачам потрібно увімкнути віджет SQL Generation у BigQuery Studio, а потім написати інструкції звичайним текстом безпосередньо в коментарях SQL, розділених символами /* та */, наприклад, описуючи стовпці, набір даних та фільтри, які вони хочуть застосувати.

Далі ці інструкції можна перетворити на SQL, натиснувши кнопку Gemini та вибравши опцію Convert comments to SQL, яка генерує відповідний запит і демонструє порівняння, як коментарі були перетворені на виконуваний SQL-запит. Розробники також можуть уточнювати інструкції, щоб отримати бажаний результат, який відображається в розгорнутому вигляді.

В якості прикладу в блозі Google наводять типовий текстовий запит:

SELECT /* product name, monthly sales, and rank of products by sales within each category */FROM /* sales_data */WHERE /* year is 2023 */WINDOW /* partition by category order by monthly sales descending */

Завдяки новій функції він автоматичного перетворюється на наступне:





SELECT product_name, SUM(monthly_sales) AS total_monthly_sales, RANK() OVER (PARTITION BY category ORDER BY SUM(monthly_sales) DESC) AS sales_rank FROM `sales_data` WHERE EXTRACT(YEAR FROM sale_date) = 2023 GROUP BY product_name, category, EXTRACT(MONTH FROM sale_date)

Google запевняє, що використовуючи функції Comments to SQL команди розробників можуть витрачати більше часу на інтерпретацію результатів і менше часу на написання та переписування запитів. У майбутньому це створить більш автоматизовані процеси аналітики, одночасно пришвидшуючи отримання аналітичних даних, мінімізуючи передачу командних завдань та заощаджуючи час.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту.