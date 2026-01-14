logo

Новини 14/01/2026 15:03

Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google оприлюднила перший проект Universal Commerce Protocol (UCP) — нового стандарту з відкритим кодом, який створено для роботи наступного покоління агентської комерції. 

UCP забезпечує безперебійну взаємодію між споживчими платформами, підприємствами та постачальниками платіжних послуг. Він створений для роботи з існуючою роздрібною інфраструктурою та сумісний з протоколом агентських платежів AP2. Протокол надає підприємствам гнучкі способи інтеграції через API, Agent2Agent (A2A) та Model Context Protocol (MCP).

На практиці це означає, що роздрібні торговці отримають можливість експериментувати з агентською комерцією, пропонуючи свої товари та послуги напряму через ChatGPT, Gemini та Perplexity. Крім того, UCP допоможе демонструвати унікальні пропозиції через такі споживчі інтерфейси, як режим штучного інтелекту в Пошуку Google.

Використовуючи новий протокол, продавці можуть налаштувати бізнес-сервер і додати зразки товарів до свого магазину. Після налаштування бізнес-сервер готовий до прийому запитів від агентів. Детальна інструкція для відкриття та налаштування бізнес-серверу доступна в блозі розробників Google.

Universal Commerce Protocol створено спільно з лідерами галузі, включаючи Shopify, Etsy, Wayfair, Target та Walmart. Він також має підтримку постачальників платіжних систем, включаючи Mastercard, Stripe та Visa.

Нагадаємо, що Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android.

