IT-компанія NIX закрила школу NIX Academy

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Українська IT-компанія NIX закрила свою освітню ініціативу для школярів NIX Academy, яка працювала з 2019 року й навчала дітей програмування та робототехніки. Про це повідомили Dev.ua.

В компанії повідомили, що проєкт закрився ще 29 квітня 2025 року. За час існування школи, її випускниками стали близько 1000 дітей.

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За словами президента NIX Ігоря Брагінського, закриття NIX Academy пов’язане зі знищенням офісу компанії в Харкові російською бомбою у 2022 році.

«Я не беру на себе відповідальність збирати дітей у класах. Ми спробували проводити заняття онлайн, але це не працює. Діяльність орієнтована на фізичну присутність людей в аудиторії», — зазначив він.

Брагінський додав, що в NIX Academy «діти вчилися збирати роботів», що неможливо робити на онлайн-заняттях. Освітня ініціатива компанії ще може повернутися.

«Я оптиміст. Думаю, після перемоги України ми повернемо все назад», — сказав Ігор Брагінський.

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