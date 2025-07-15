IT-компанія NIX закрила школу NIX Academy
Українська IT-компанія NIX закрила свою освітню ініціативу для школярів NIX Academy, яка працювала з 2019 року й навчала дітей програмування та робототехніки. Про це повідомили Dev.ua.
В компанії повідомили, що проєкт закрився ще 29 квітня 2025 року. За час існування школи, її випускниками стали близько 1000 дітей.
За словами президента NIX Ігоря Брагінського, закриття NIX Academy пов’язане зі знищенням офісу компанії в Харкові російською бомбою у 2022 році.
«Я не беру на себе відповідальність збирати дітей у класах. Ми спробували проводити заняття онлайн, але це не працює. Діяльність орієнтована на фізичну присутність людей в аудиторії», — зазначив він.
Брагінський додав, що в NIX Academy «діти вчилися збирати роботів», що неможливо робити на онлайн-заняттях. Освітня ініціатива компанії ще може повернутися.
«Я оптиміст. Думаю, після перемоги України ми повернемо все назад», — сказав Ігор Брагінський.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: