logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/07/2025

IT-компанія NIX закрила школу NIX Academy

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українська IT-компанія NIX закрила свою освітню ініціативу для школярів NIX Academy, яка працювала з 2019 року й навчала дітей програмування та робототехніки. Про це повідомили Dev.ua.

В компанії повідомили, що проєкт закрився ще 29 квітня 2025 року. За час існування школи, її випускниками стали близько 1000 дітей.

За словами президента NIX Ігоря Брагінського, закриття NIX Academy пов’язане зі знищенням офісу компанії в Харкові російською бомбою у 2022 році.

«Я не беру на себе відповідальність збирати дітей у класах. Ми спробували проводити заняття онлайн, але це не працює. Діяльність орієнтована на фізичну присутність людей в аудиторії», — зазначив він.

Брагінський додав, що в NIX Academy «діти вчилися збирати роботів», що неможливо робити на онлайн-заняттях. Освітня ініціатива компанії ще може повернутися.

 «Я оптиміст. Думаю, після перемоги України ми повернемо все назад», — сказав Ігор Брагінський.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

Docker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програмDocker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програм
В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпеченняВ Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення
Застаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBEЗастаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBE
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмуванняРозробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
У Резерв+ з'явився новий сервіс — сплата штрафівУ Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелектуAWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідженняШтучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Google відкриває для розробників новий канал Canary замість Android Developer PreviewGoogle відкриває для розробників новий канал Canary замість Android Developer Preview
Українська IT-компанія N-iX відкрила офіс у Варшаві
Застосунок «Повітряна тривога» для Windows: NIX розповіли про нову розробку

Як школяру свідомо обрати професію в IT? Допоможе простий тест від команди NIX

Українці отримали міжнародну премію за здобутки у сфері ШІ. Ось які рішення вони створюють

Сорокарічний свічер. Про пошуки досвіду, роботи, перші офер та гроші

«Кращого часу можна і не дочекатись». Android-розробник розповів, чи варто в 40 років світчнутися в ІТ

Освітній IT-центр запустив безкоштовну програму для українських волонтерів

Як стати фронтенд-розробником і заробляти до $3–4 тис. Перший крок до професії

«Саме вам вчитись і працювати в цьому». Про що треба подумати перед тим, як свічнутися в ІТ

Нові IT-продукти, що спростять робочі процеси. Що вразило команду NIX на конференції Cloudfresh & Google Cloud

 

Українці на світовій премії The DevOps Awards. ІТ-команду NIX визнали кращою за рішення з кібербезпеки

 

NIX розширив представництво у США. Новий офісний простір відкрили в Бостоні. Ось, що планує команда

 

Повідомляється, що NIX зупинив найми і скасував бенч в Україні: компанія це повністю заперечує

Як флагман IT-аутсорсинга в Україні NIX отримав престижну нагороду Stevie Awards

Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови

Кількість абітурієнтів на ІТ-спеціальності зменшилась на 25%

Чому в університетах досі викладають C та C++

Щорічна драма. Як університети вбивають амбіції молодих технічних талантів

Освітня платформа «Мрія» стала доступною для всіх шкіл в Україні

ПриватБанк розпочав набір на оплачуване стажування для студентів

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 3 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 4 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 1 тиждень назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 1 тиждень назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 3 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Новини

На Миколаївщині з’явився перший в Україні обласний ШІ-консультант «Хвилька»

 8 години назад

Українські хакери знищили сервери та мережеву інфраструктуру російської мілтек-компанії Gaskar Group

 9 години назад

Оновлення Next.js 15.4 покращує Turbopack перед версією 16

 13 години назад

Gemini 2.5 Pro залишається найкращою LLM-моделлю для кодування. Новинка Grok 4 лише третя

 14 години назад

Росіян готують до штрафів за перегляд українських сайтів

 17 години назад

Microsoft тестує в Copilot режим спільного доступу до робочого столу

 17 години назад

Творець Ruby on Rails назвав два головні критерії при наймі програмістів

 20 години назад

IT-компанія NIX закрила школу NIX Academy

 1 день назад

Міноборони запускає програму для стартапів, що працюють з ШІ. Обіцяють виплатити по $250 тисяч

 1 день назад

В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с

 2 дні назад

Спецпроєкти

Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Топ текстів тижня
1.
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
2.
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
3.
Grok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяця
4.
У Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
5.
Українська IT-компанія N-iX відкрила офіс у Варшаві
6.
Шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000
7.
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
8.
Безінтернетний месенджер Bitchat від Джека Дорсі провалив перевірку безпеки
9.
Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна
10.
В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: