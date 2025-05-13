ПриватБанк розпочав набір на оплачуване стажування для студентів

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ПриватБанк оголосив про набір на оплачувану програму стажування «Починай з нами». Вона розрахована на студентів від третього курсу та випускників українських університетів з технічних, ІТ економічних, юридичних, та суміжних спеціальностей. Про це повідомили DOU.

Стажування стартує у червні 2025 року і триватиме три місяці. Учасники виконуватимуть реальні задачі банку, працюватимуть з менторами, проходитимуть внутрішні тренінги та зустрічатимуться з керівниками команд. Передбачений онлайн, офлайн та гібридний формат проходження стажування. Також студенти зможуть обирати повний та неповний робочий день — 8 і 4 години відповідно.

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Серед доступних напрямів для студентів-айтівців:

Cybersecurity;

Data;

BA;

PM;

QA;

Dev.

Також набирають на такі напрями, як електронна інженерія, управління ризиками, підтримка бізнес-клієнтів, мікробізнес і право.

Після завершення програми найуспішнішим учасникам можуть запропонувати роботу або включити до кадрового резерву.

Податися можна до 6 червня, надіславши резюме на пошту [email protected], вказавши у темі листа обраний напрям.

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