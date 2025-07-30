ІТ-компанія NIX подала судовий позов проти львівської N-iX. Причина — схожість назв

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Харківська IT-компанія NIX хоче скасувати свідоцтво львівської компанії N-iX на торгівельну марку «N-X» через подібну назву. Це, на думку компанії, вводить клієнтів в оману, повідомили в DOU.

Обидві компанії працюють вже понад 20 років. Харківська NIX (раніше Nix Solutions) була заснована у 1994-му році. Нині компанія має майже 1900 працівників. Спеціалізується на веб- і мобільній розробці, хмарних рішеннях, тестуванні ПЗ та big data. Компанія стверджує, що використовувала назву ще до реєстрації ТМ львів’ян. Водночас компанія отримала своє перше свідоцтво на ТМ у 2007-му.

Львівська N-iX має понад 1600 працівників в Україні. Компанія розробляє програмне забезпечення, займається хмарними технологіями, data-аналітикою, embedded-розробкою, IoT, ML та іншими напрямами.

N-iX була заснована у 2002 році й спершу називалася Novellix. Компанія розробляла програмне забезпечення для Linux і продуктів Novell. Уже за рік Novell зацікавилася їхньою технологією, купила її та стала першим великим клієнтом. Після цього у 2003 році компанію перейменували на N-iX, зберігши посилання на попередню назву та Unix-подібні системи. У компанії додають, що не знали про існування ТМ конкурента на момент ребрендингу.

«На українському ринку публічно існувала лише компанія Nix Solutions, що у 2021-му скоротила свою назву до Nix», — додають у компанії.

За словами представників львівської компанії, юридичні претензії з боку харківських зʼявилися після того, як вони скоротили свою назву з Nix Solutions до NIX. Відтоді компанія неодноразово подавала проти реєстрації ТМ «N-X».

Щоб уникнути плутанини на ринку, у 2022-му львівʼяни відкрили офіс у Харкові під старою назвою Novellix, але згодом його закрили через повномасштабну війну. У квітні 2025 року NIX подала позов до суду з вимогою анулювати свідоцтво конкурента на ТМ.

У львівській компанії для DOU пояснили, що судовий позов був для них несподіванкою. Компанія намагалася вирішити ситуацію шляхом підписання угоди про співіснування брендів. Однак, стверджують у N-iX, усі попередні спроби були відхилені або залишалися без відповіді.

Бренд довелося захищати офіційно, коли конкуренти почали використовувати реєстрацію торгових марок як спосіб тиску.

«Варто зазначити, що сам термін nix широко вживаний у технічному середовищі: є мова програмування Nix, а також історична абревіатура „nix“ для Unix/Linux-сімейства операційних систем. Ми не очікували, що такий загальновживаний технічний термін може бути зареєстрований як торгівельна марка, оскільки за усталеною практикою подібні позначення зазвичай не підлягають правовій охороні. Водночас наш бренд N-iX чітко відрізняється візуально (брендові кольори, логотип), фонетично та морфологічно, маючи за собою тривалу історію створення, про яку ми вже згадували», — додають у N-iX.

Компанія наголошує, що захищатиме свою позицію у правовій площині та намагатиметься врегулювати конфлікт за світовими практиками у сфері інтелектуальної власності.

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