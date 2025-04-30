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Новини 30/04/2025

Meta випустила Llama API, який забезпечує рекордну швидкість виведення даних

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

На конференції LlamaCon компанія Meta зробила кілька анонсів та представила інструменти, які мають зробити сімейство LLM-моделей Llama доступнішими для розробників. Головною подією став запуск набору інструкцій Llama API, який вже доступний у вигляді обмеженої безкоштовної preview-версії. Про це повідомляє Neowin.

Llama API дозволяє розробникам використовувати в своїх програмах різні LLM-моделі Llama, включно з останніми: Llama 4 Scout та Llama 4 Maverick. Створення ключів API відбувається одним натисканням миші. Також у бібліотеку входять TypeScript SDK і Python SDK. Щоб розробникам було легше портувати програми на базі OpenAI, API Llama сумісний з OpenAI SDK.

Для забезпечення швидшого виведення даних для Llama API компанія Meta також співпрацює з Cerebras та Groq. Cerebras стверджує, що модель Llama 4 Cerebras в API може забезпечити швидкість генерації токенів до 18 разів швидше, ніж звичайні рішення на базі GPU від NVIDIA та інших. Згідно з сайтом бенчмаркінгу Artificial Analysis, рішення Cerebras забезпечує виведення зі швидкістю понад 2600 токенів/с для Llama 4 Scout, що набагато швидше порівняно з ChatGPT (130 токенів/с) і DeepSeek (25 токенів/с).

Також на конференції стало відомо, що Meta запустить окремий додаток на базі штучного інтелекту, щоб конкурувати з ChatGPT. Цей застосунок дозволяє користувачам отримувати доступ до Meta AI в додатку, подібному до ChatGPT та інших додатків-помічників AI.

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