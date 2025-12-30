logo

Новини 30/12/2025 09:38

Microsoft додає GPT-5.2 у Copilot

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft доповнила функціонал Copilot найпотужнішою на сьогоднішній день LLM-моделлю GPT-5.2 від OpenAI. Вона дозволяє швидше виконувати такі завдання, як створення електронних таблиць та презентацій, написання та перевірка коду, аналіз довгих документів, використання інструментів та робота із зображеннями. Після оновлення GPT 5.2 буде співіснувати з GPT 5.1, пише Bleeping Computer.

Минулого місяця Copilot було оновлено до GPT-5.1 для режиму Smart. Тепер Microsoft додає GPT-5.2 у Copilot як новий режим Smart Plus. Очевидно, що GPT 5.2 Copilot є варіантом GPT-5.2, орієнтованим на міркування, оскільки Microsoft підкреслила, що він краще справляється зі складними завданнями.

У режимі «інтелектуальних завдань» за критерієм OpenAI GDPval, який є новою оцінкою продуктивності моделі в економічно значущих завданнях у 44 професіях, GPT-5.2 Thinking перевершує або працює на рівні професіоналів галузі в 70,9% випадків, порівняно з 38,8% для GPT-5. 

У бенчмарках, призначених для оцінки роботи агентів ШІ у складних завданнях з розробки програмного забезпечення, GPT-5.2 Thinking демонструє 55,6% на SWE-Bench Pro та 80% на SWE-Bench Verified, що вище, ніж у GPT-5.1 Thinking. У спеціалізованому тесті GPQA Diamond GPT-5.2 Thinking показав результат 92,4%, у AIME 2025 — 100%, у CharXiv Reasoning (з Python) — 88,7%.

Оновлена модель GPT також продемонструвала значне покращення показників у тестах оцінки здатності моделі до абстрактного мислення та міркування ARC-AGI (Abstract and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence) і ARC-AGI-2.

Нагадаємо, що два місяці тому Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини».

