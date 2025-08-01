Microsoft спрощує розробку iOS-додатків за допомогою оновлень GitHub Copilot у Xcode
Microsoft оголосила про деякі оновлення інструменту GitHub Copilot у Xcode. Головним з них є підтримка Copilot Vision. Це дозволяє користувачам завантажувати завантажувати зображення, такі як скріншоти та дизайн інтерфейсу користувача, та спілкуватися з помічником безпосередньо в Xcode. Про це повідомляє блог Microsoft.
Xcode — це набір інструментів розробки від Apple, які використовуються для створення додатків для iOS, macOS, iPadOS, tvOS, visionOS та watchOS. Цей набір також містить інтегроване середовище розробки (IDE) з однойменною назвою.
Ще одним оновленням стало те, що тепер можна налаштовувати власні інструкції як на глобальному рівні, так і для кожної окремої робочої області. Це дозволяє адаптувати поведінку та тон Copilot відповідно до стилю кодування та потреб проекту.
Copilot Chat тепер враховує локалізацію, а це означає, що розробник може додати бажану мову в налаштуваннях GitHub Copilot для Xcode, і модель відповідатиме мовою, яка найкраще підходить у контексті розробки. Нарешті, вікно Copilot Chat було покращено таким чином, що воно автоматично підключається до робочого простору Xcode.
Важливо зазначити, що для використання всіх цих нових функцій в Xcode потрібна ліцензія GitHub Copilot. Безкоштовна версія обмежує користувача 50 запитами до чату та 2000 завершеннями коду на місяць, а також має обмежений доступ до моделей.
Ліцензія Pro коштує $10 на місяць; вона знімає обмеження на завершення коду, надає доступ до кращих моделей, оглядів коду та попереднього перегляду для агента кодування.
Ліцензія Pro+ коштує $39 на місяць. Вона пропонує найновіші моделі, у 30 разів більше преміум-запитів, ніж Copilot Free, та доступ до нещодавно представленого інтерфейсу GitHub Spark.
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