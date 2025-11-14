Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows

Microsoft відключила один із найвідоміших «напівлегальних» способів активації Windows — офлайн-метод KMS38. Він дозволяв продовжувати дію KMS-ліцензії майже на 13 років наперед, пише Neowin.

Хоча зміна не потрапила до офіційних реліз-нотів, користувачі вже підтвердили: після листопадових патчів цей спосіб встановити Windows на ПК перестав працювати.

KMS38 був частиною проекту MASSGRAVE — набору скриптів, які давно використовують для неофіційної активації Windows та Office. Метод обходив стандартний 180-денний період KMS, підмінюючи роботу службової програми gatherosstate.exe та продовжуючи активацію до січня 2038 року — максимально можливої ​​дати через відомий баг Y2K38.

Після оновлень KB5068861 і KB5067112, gatherosstate більше не виконує потрібні функції, тому KMS38 вже не спрацьовує.

Ще в Windows 11 build 26040 (початок 2024 року) Microsoft прибрала gatherosstate.exe з інсталяційних образів. Будь-яке оновлення або in-place апгрейд скидав таймер активації, змушуючи систему знову зв’язуватися з сервером KMS. А з жовтневого необов’язкового апдейту (KB5067036) компонент офіційно оголосили застарілим. Листопадовий патч просто довів процес до логічного кінця.

Розробники MAS (Microsoft Activation Scripts) вже прибрали KMS38 із релізу MAS 3.8. В якості альтернатив вони пропонують два інші методи — HWID (прив’язка до обладнання) і TSforge. Вони поки продовжують працювати.

Нагадаємо, днями Microsoft оголосила, що автентифікація без пароля у Windows 11 тепер стала простішою завдяки вбудованій підтримці сторонніх менеджерів ключів доступу, першими з яких стали 1Password та Bitwarden.